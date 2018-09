Grupo 'Cherry Boys' apresenta-se no Porto Dragão

13:25 · 21.09.2018 / atualizado às 13:26

O grupo formado só por vozes masculinas, Cherry Boys, nasceu em 2016. ( Foto: Toni Benvenuti )

O coral de rapazes Cherry Boys apresenta mais uma vez neste domingo (23) o espetáculo “Os Cherry Boys no Túnel do Amor”. Em formato de musical o grupo resgata e moderniza o “twist” dos anos 1950. A apresentação acontece no Porto Dragão, no Teatro B. de Paiva, às 20h. Os ingressos serão vendidos no local ao valor de R$ 20 (inteira).

O musical é inspirado nas canções da rockabilly norte-americana e da jovem guarda brasileira. O grupo apresenta músicas de artistas como: Chubby Checker, Beatles, Elvis Presley, Celly Campelo, The Vogues, Ben E. King. Clássicos como "Let Twist Again", "Oh Darling", "Love Me tender " e "Tunel do Amor", que dá nome ao show, aparecem no repertório do grupo formado só por vozes masculinas.

"Tivemos a liberdade de inserir algumas peças dos anos 70 e teremos o acompanhamento de um trio de jazz clássico, com baixo, piano e bateria", revela Carlos do Valle, fundador do grupo e diretor musical e artístico do musical. Paulo José assina a direção cênica.

Mais informações

"Os Cherry Boys no Túnel do Amor". Neste domingo (23), às 20h. No Porto Dragão - Teatro B. de Paiva (Rua Boris, 90 - Praia de Iracema). Ingressos: R$ 20 (inteira). Classificação livre. Contato: (85) 3488.8600