Gaby Amarantos e Emicida virão a Fortaleza para a 10ª Bienal da UNE

11:40 · 24.01.2017 / atualizado às 17:44

Mais de cinco mil estudantes de todo o Brasil já se preparam para aportar no Ceará entre os dias 29 de janeiro e 1º de Fevereiro. Isso porque, nesse período, Fortaleza irá receber a 10ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE), que irá celebrar seus 20 anos de realização com o tema "Feira da Reinvenção".

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura vai abrigar praticamente toda a programação do evento, que contará com mostras estudantis e artistas convidados de todo o País nas linguagens de artes cênicas, literatura, música, artes visuais e audiovisual.

Grandes shows tomarão conta da Praça Almirante Saldanha todas as noites, das 22h às 2h. A abertura, no domingo (29) será com as vozes cearenses de Nayara Costa, Lídia Maria, Mulher Barbada e Lorena Nunes, em "Elas cantam Belchior", além da banda Selvagens à Procura de Lei.

Mais cedo, em visita à Redação do Jornal Diário do Nordeste, a presidente da UNE, Carina Vitral, também confirmou a vinda do grupo Baiana System, mas pouco tempo após a publicação desta matéria, a assessoria do evento enviou nota (confira no final da matéria), afirmando que os integrantes da banda ligaram informando que não poderão mais tocar no evento. Outra atração nacional já está sendo procurada para a substituição.

Mr. Gazos, Maz Leguiza e Gaby Amarantos seguem comandando a segunda noite (dia 30); e fecham as programações de shows, na terça (31), as bandas Preta Rara, Ghetto Roots, além dos rappers Erivan e Emicida.

No audiovisual, haverá a exibição do filme Cinema Novo, de Eryk Rocha, das 17h às 20h da segunda-feira, na Sala 2 do Dragão do Mar, com a presença do diretor. Já no teatro, o destaque é para Zé Celso e seu Teatro oficina. Ele irá realizar uma "aula magma", na terça, das 15h às 17h, na Praça Verde.

Mais atrações

O tema "Feira da Reinvenção" orienta boa parte dessas produções, com o objetivo, segundo a organização, de evocar o potencial criativo do povo brasileiro frente às adversidades. O conceito de feira livre, baseado nessa manifestação popular com raízes forte em todo o estado, vai reger as mostras.

Durante o dia, acontecerão oficinas e seminários voltados para discussões que aliam cultura e atualidade. O ex-Ministro da Cultura Juca Ferreira, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, além de gestores locais como os secretários de cultura estadual, Fabiano Piúba, e municipal, Evaldo Lima, integrarão diferentes debates.

Nomes como Gregório Duvivier, Jout Jout, Marcelo Adnet e Falcão também estariam sendo cogitados para debater sobre a reinvenção da sátira e da crítica na segunda-feira (30), das 17h às 20h, no Anfiteatro Sérgio Mota. A presença deles, apesar de confirmada mais cedo, ainda está em negociação segundo nota posterior enviada pela assessoria.

Vale ressaltar que, para o público local, a programação é toda gratuita e aberta, não esquecendo que alguns espaços são sujeitos a lotação. Inscrições onlines estarão disponíveis no site da Une.

Mais informações

10ª Bienal da UNE

De 29 de janeiro a 1º de fevereiro

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Programação aberta ao público geral. Gratuita.