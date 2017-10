Fundação Raimundo Fagner apresenta musical em Fortaleza

09:37 · 14.10.2017

"Aretê: Guerreiro Menino" é um espetáculo cênico musical autoral da atriz e dramaturga Mariana Elani. O elenco conta com dez crianças ( Anderson Mendes/Divulgação )

A Fundação Raimundo Fagner vai estrear o espetáculo "Aretê: Guerreiro Menino" em Fortaleza na próxima terça-feira (17), às 15h, no espaço Morro do Ouro, anexo do Theatro José de Alencar, com entrada gratuita.A apresentação faz parte de uma programação especial para os meses de outubro e novembro planejada pelo grupo, que visitará ainda o Cuca Mondubim, no dia 27, às 18h30, e encerrará sua temporada nos dias 7 e 14/11, às 18 horas, no espaço cultural do Sesc Emiliano Queiroz.

"Aretê: Guerreiro Menino" é um espetáculo cênico-musical autoral da atriz e dramaturga Mariana Elani, que aborda de maneira simples acontecimentos diários sobre questões éticas e de valor humano. "São pequenos deslizes corruptivos que podem ser vistos e depois revertidos. Esse é o papel do protagonista do Aretê que ao se deparar com atitudes equivocadas do cidadão pede uma reflexão, perguntando assim qual o sentido e propósito, usando para tanto como instrumento corretivo o diálogo entre as partes”, detalha a dramaturga.

O elenco conta com dez crianças, além dos músicos, todos cearenses. O repertório do musical é em grande parte autoral, com letras de Mariana Elani e arranjos e melodias do maestro Ezequiel Moreira. As canções "Guerreiro Menino", de Gonzaguinha, e "Pedras que Cantam", de Fagner também animam o musical. Aretê tem como referências literárias "O Mágico de Oz" e "Alice no País das Maravilhas", além da canção "Que luz é essa?", de Raul Seixas.