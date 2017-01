Fotografia e religiosidade em debate, hoje, no Porto Iracema das Artes

15:36 · 16.01.2017

A série "Livrai-nos de todo o mal", de Wagner Almeida, é uma das que compõem a exposição "A Arte da Lembrança", em cartaz no MAC Dragão do Mar a partir de quarta-feira, dia 18. ( Wagner Almeida/ Divulgação )

Nesta segunda-feira (16), às 19h, Itaú Cultural e Museu de Arte Contemporânea Dragão do Mar realizam o debate "Um Processo Curatorial: Fotografia, Literatura e Existência", no auditório do Porto Iracema das Artes.

A mesa é composta pelo curador da exposição "A Arte da Lembrança - A Saudade na Fotografia Brasileira", Diógenes Moura, e pelo fotógrafo cearense Tiago Santana.

A conversa trata sobre as décadas de pesquisa de Diógenes Moura, que culminaram nessa exposição, e dialoga com o fotógrafo, que tem um trabalho voltado para a arte e a religiosidade.

"As imagens tratam de um sentimento muito particular, que é a saudade. Então, é muito importante que a gente consiga conversar sobre isso, promover uma reflexão sobre o tema, já que nem sempre é possível receber um retorno mais aprofundado dos visitantes da mostra. Acabamos não documentando as reações das pessoas à exposição", detalha Diógenes.

Para ele, o debate é também relevante para que se fale sobre saudade no Brasil e, assim, se desmitifique o termo. "É como se, no Brasil, saudade sempre fosse sinônimo de tristeza, melancolia. Como se tivéssemos que necessariamente superar as lembranças. Quem disse que saudade é algo triste? Além disso, no Brasil, somos quase obrigados a sermos sempre alegres. Qual é o problema de se conversar sobre algo triste? É um tabu", defende.

O debate, inserido na programação do Férias no Dragão, é gratuito e aberto ao público.