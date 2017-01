Filme brasileiro concorre ao Urso de Ouro no Festival de Berlim

10:39 · 10.01.2017

O diretor pernambucano Marcelo Gomes terá o filme "Joaquim" na competição principal do Festival de Berlim

O Brasil retorna a competição principal do Festival de Berlim dois anos após a participação com "Praia do Futuro", de Karim Aïnouz. Dessa vez, é o filme "Joaquim", do pernambucano Marcelo Gomes (Cinema, Aspirinas e Urubus, 2005) que integra a lista de dez títulos anunciadas nesta terça-feira (10) pela organização do evento, cuja 67ª edição acontece no entre os dias 9 e 19 de fevereiro.

“Joaquim” é centrado na figura de Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792), o soldado do Império que se transformou no líder da Inconfidência Mineira. O filme, diferente de outros que já trabalharam com o tema, trata de uma investigação sobre as circunstâncias em que ocorreu a tomada de consciência política do alferes, antes da construção do mito Tiradentes.

Uma coprodução com Portugal (minoritária), o longa conta com atores brasileiros e portugueses. Ele irá competir com produções dos Estados Unidos, Polônia, Portugal, Reino Unido, Chile e Alemanha.

Essa não será a única produção brasileira no festival, que já havia anunciado a participação de “Vazante”, de Daniela Thomas, e “Pendular”, de Julia Murat, na mostra Panorama, e “As duas irenes”, de Fabio Meira, e “Mulher do pai, de Cristiane Oliveira, na seção Geration, dedicada a filmes de temática jovem, além do curta “Estás vendo coisas”, de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca.

A última vez em que o Brasil ganhou a competição principal de Berlim foi em 2008, com “Tropa de elite”, de José Padilha.