Festival online de cinema francês disponibiliza curtas e longas inéditos

16:16 · 14.01.2017

Longa-metragem "Não Sou um Canalha", de Emmanuel Finkiel, integra a competição do 7º MyFrenchFilmFestival

A sétima edição do MyFrenchFilmFestival começou nesta sexta-feira (13) e segue até 13 de fevereiro oferecendo programação gratuita de curtas e longas-metragens franceses em uma plataforma moderna e fácil de usar.

Só ano passado, o evento alcançou a marca de 6.5 milhões de visualizações no período de um mês. É esperado que haja crescimento também em 2017. Os filmes podem ser acessados gratuitamente pelos brasileiros direto no site do Festival. Esse ano, foram selecionados 10 longas e 10 curtas para as mostras competitivas, além de três longas e seis curtas fora de competição.

Além de assistir aos filmes, o público também poderá votar nos seus favoritos. O MyFrenchFilmFestival também organiza um júri oficial, que esse ano será presidido pelo diretor argentino Pablo Trapero ("O Clã").

Diretores estrangeiros e franceses de renome o acompanharão, como os cineastas Bertrand Bonello ("Saint Laurent") e Rebecca Zlotowski, cujo recente Planetarium foi exibido em première mundial no TIFF 2016. O júri conta com o belga Fabrice du Welz, diretor de de "Alleluia", que obteve o Prêmio do Júri de Cineastas do MyFrenchFilmFestival em 2016, e Shlomi Elkabetz ("To take a wife").