09:21 · 17.01.2017

O filme tem como pano de fundo os conflitos na fronteira do Brasil com o Paraguai ( Divulgação )

Após ser escolhido para representar o Brasil no festival Sundance, que ocorrerá de 19 a 29 de janeiro nos Estados Unidos, "Não Devore Meu Coração" foi selecionado para participar do Festival de Berlim, que acontece de 9 a 19 de fevereiro.

O filme conta a história de Joca (Eduardo Macedo), que se apaixona por uma garota indígena paraguaia, Basano (Adeli Benitez). No entanto, os jovens estão situados em meio às disputas por terra na fronteira do Brasil com o Paraguai e a delicada relação de Joca com o irmão mais velho, Fernando (Cauã Reymond), que pertence a uma perigosa gangue de motociclistas.

"Não Devore Meu Coração" ainda não possui data de estreia no Brasil.