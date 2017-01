Festival Barulhinho é destaque no TJA

12:14 · 21.01.2017 / atualizado às 12:39

Banda Lótus ( divulgação )

A primeira edição do festival Festival Barulhinho promete ferver o palco anexo do Theatro José de Alencar. Totalmente gratuito, o evento tem início às 18h e acontece nos dias 21 e 22 de janeiro. No sábado, o público pode conferir os shows de Rodrigo Colares (18h), Lótus (19h) e Amandinho (PE). No domingo é a vez dos grupos SEPASSANDO rec, Talude (RN) e maquinas.

maquinas é uma das atrações confirmadas

O Barulhinho integra a programação da Plataforma Ceará de Música, projeto desenvolvido pelo Instituto Girândola. A proposta é reunir projetos musicais autorais, que apostam na experimentação, nas narrativas e experimentações sonoras, na interface entre a produção da cidade de Fortaleza e a música que se interliga a outras possibilidades artísticas, territoriais e temporais. Ainda no evento, acontece a primeira edição da Feira do Barulhinho, com expositores de moda, gastronomia, fotografias, venda de produtos de bandas locais.

Pernambucanos da Amandinho

A Plataforma Ceará de Música concentra a apresentação de espetáculos na linguagem da música, contemplando vários grupos / artistas, apostando na ideia de gerar um calendário de ações culturais para a cidade através fruição musical gratuita para o público de todas as faixas etárias. O Barulhinho é realizado pela Mercúrio - Gestão, Produção e Ações Colaborativas, grupo que reúne pessoas, projetos, parcerias e colaborações no campo da produção, gestão e processos de criação artística.

Veja clipes de algumas atrações: