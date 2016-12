Festa do Frequência Beatles acontece amanhã (23) no Dragão do Mar

13:03 · 22.12.2016

A banda Rubber Soul: um dos mais famosos covers da banda inglesa novamente na edição do Festa do Frequência Beatles. ( Fotos: Luiz Alves e Allan Taissuke )

O som dos garotos de Liverpool volta a contagiar o público fortalezense com a terceira edição da Festa do Frequência Beatles amanhã (23), a partir das 20h, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC).

Com apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE), a tradicional apresentação traz novamente a banda Rubber Soul – um dos covers dos Beatles mais conhecidos do Brasil – para o centro do palco, com um repertório que passeia pelos maiores clássicos do lendário grupo britânico inglês.

A novidade é que, além das canções já entoadas pela banda em outras ocasiões, nesta são as faixas do LP “Revolver” – lançado oficialmente há 50 anos – que serão contempladas de forma especial. O álbum será executado na íntegra e contará ainda com a presença de convidados para a sua execução.

Nomes como Fets Domino e Claudine Albuquerque, intérpretes ligados ao rock e ao blues; Khalil Gibran, e sua verve musical dedicada ao pop e à MPB; e os músicos convidados do Projeto Tri Beatles – que conferem tratamento acústico para a obra dos Fab Four –, com Cláudio Escudero (voz e violão), Augusto Milagro (voz e violão) e Cynthia Fortuna (voz e percussão), também chegarão junto na noite.

Formação

Formada por Kildare Rios (baixo, teclados e voz principal), Eduardo Neves e Bruno Nogueira (guitarras solos e vocais), Daniel Kobaya (guitarra base e vocais) e Armando Gaspar (bateria), a banda Rubber Soul é conhecida por reproduzir fielmente os arranjos dos quatro artistas inspiradores do projeto ( John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr), além de utilizar os instrumentos idênticos aos que os Beatles usavam.

Já a Festa do Frequência Beatles é uma herança do programa de mesmo nome transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9 Mhz desde 1993, quando fez sua primeira veiculação. De lá para cá, o evento já passou por lugares como o Parque Adail Barreto, o Anfiteatro da Volta da Jurema e a casa de shows Kukukaya.

Mais informações

3ª edição da Festa do Frequência Beatles, com a banda Rubber Soul e convidados. Nesta sexta-feira (23), às 20h, na Praça Verde do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 20 (inteira). Pontos de venda: Bilheteria do Dragão do Mar e nas Casas dos Relojoeiros dos shoppings North Shopping, Benfica e Iguatemi e na filial do Centro. Classificação indicativa: 18 anos. Contato: (85) 3488-8600.