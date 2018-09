Favorita da noite, 'Game of Thrones' vence melhor série de drama do Emmy

09:00 · 18.09.2018 / atualizado às 09:31 por FolhaPress

A série não concorreu no ano passado e viu "The Handmaid's Tale" (Hulu) ficar com os principais prêmios em 2017. ( Foto: divulgação )

No lugar de discursos mais politizados, algumas piadinhas e um pedido de casamento estiveram entre os principais momentos na entrega dos prêmios Emmy, que teve apresentação de Colin Jost e Michael Che, dupla de "Saturday Night Live".

Entre outros momentos não tão surpreendentes "Game of Thrones", da HBO, recuperou o troféu principal da festa. A série não concorreu no ano passado e viu "The Handmaid's Tale" (Hulu) ficar com os principais prêmios em 2017.

Desta vez, porém, as aias foram as grandes derrotadas na categoria drama, que distribuiu os principais prêmios para várias séries. "The Americans", em sua última temporada, rendeu o troféu de melhor ator para o britânico Matthew Rhys -também venceu na categoria roteiro.

Claire Foy, desta vez, conseguiu superar Elisabeth Moss no prêmio de melhor atriz por sua rainha Elizabeth 2ª, em "The Crown" - é a despedida da atriz da personagem na série, que terá um salto no tempo.

O ator Peter Dinklage, que interpreta Tyrion Lannister em "Game of Thrones", voltou a vencer na categoria ator coadjuvante -levou o mesmo prêmio na primeira temporada. E desta vez se lembrou de agradecer a mulher. E Thandie Newton surpreendeu ao levar a melhor sobre três atrizes de "The Handmaid's Tale" na categoria de coadjuvante por "Westworld", série da HBO.

A briga entre HBO e Netflix saiu sem vencedor. Cada um saiu com 23 estatuetas.

Antes das premiações de drama, quem mais chocou a plateia foi mesmo Glenn Weiss, que recebeu um troféu pela direção na cerimônia do Oscar. No discurso, aproveitou para pedir a namorada em casamento, para espanto dela e da plateia. Saiu com um "sim".

Entre os prêmios para séries cômicas, "The Marvelous Mrs. Maisel", da Amazon, herdou a coroa da cancelada e premiadíssima "Veep".

Rachel Brosnahan e Alex Borstein ficaram, respectivamente, com os troféus de melhor atriz e atriz coadjuvante. Criadora da série -e antes mais conhecida por "Gilmore Girls"- Amy Sherman-Palladino levou os prêmios de direção e roteiro, no qual mantém sua característica de diálogos rápidos e cortantes.

Sem a badalação de "Big Little Lies", que ganhou tudo no ano passado, as categorias de minissérie ou telefilme ficaram mais divididas, mas o principal vencedor foi "O Assassinato de Gianni Versace - American Crime Story", exibido no Brasil pelo canal FX.

Criador do programa, Ryan Murphy lembrou as vítimas de crimes de ódio contra homossexuais em um dos principais discursos da noite.

"Essa série é sobre homofobia. Uma em cada quatro pessoas LGBTQ+ nesse país sera vitima de crimes de ódio. Dedicamos esse premio a eles", disse Murphy.

Darren Criss, no papel do assassino de Versace, levou o prêmio de ator. Murphy, o novo queridinho da TV, levou ainda o prêmio de direção pela minissérie, com a qual se despede do grupo Fox -o showrunner assinou recentemente contrato multimilionário para desenvolver programas para a Netflix.

Aqui, o serviço sob demanda ficou com os prêmios de ator coadjuvante (Jeff Daniels) e atriz coadjuvante (Merritt Wever), ambos por "Godless".

Episódio da cult "Black Mirror" (Netflix), "USS Callister" levou o prêmio de roteiro. David Lynch e o novo "Twin Peaks" saíram sem nada.

Prêmios principais

Série de Drama

"The Americans"

"The Crown"

"Game of Thrones" - Vencedor

"This Is Us"

"Stranger Things"

"Westworld"

Melhor Comédia

"Atlanta"

"Barry"

"Black-ish"

"Glow"

"The Marvelous Mrs. Maisel" - Vencedora

"Curb your enthusiasm"

"Sillicon Valley"

"Unbreakable Kimmy Schmidt"

Melhor Minissérie

"American Crime Story" - Vencedor

"Genius"

"Godless"

"Patrick Melrose"

"The Alienist"

Melhor atriz em série dramática

Claire Foy - ("The Crown") - Vencedora

Elisabeth Moss - ("The Handmaid's Tale")

Evan Rachel Wood - ("Westworld")

Keri Russell - ("The Americans")

Sandra Oh - ("Killing eve")

Tatiana Maslany - ("Orphan Black")

Melhor ator em série dramática

Jason Bateman ("Ozark")

Sterling K. Brown ("This Is Us")

Ed Harris ("Westworld")

Matthew Rhys ("The Americans") - Vencedor

Milo Ventimiglia ("This Is Us")

Jeffrey Wright ("Westworld")

Melhor direção em série dramática

Jeremy Podeswa - ("Game of Thrones")

Alan Taylor - ("Game of Thrones")

Kari Skogland - ("The Handmaid's Tale")

Jason Bateman - ("Ozark")

Daniel Sackheim - ("Ozark")

Ross Duffer e Matt Duffer - ("Stranger Things")

Stephen Daldry - ("The Crown") - Vencedor

Melhor roteiro de série dramática

David Benioff e D. B. Weiss - "Game of thrones" ("The dragon and the wolf")

Phoebe Waller-Bridge - "Killing eve" ("Nice face")

Bruce Miller - "The handmaid's tale" ('June")

Matt Duffer e Ross Duffer - "Stranger Things" ("Chapter Nine: The gate")

Joel Fields e Joseph Weisberg - "The Americans" ("Start") - Vencedor

Peter Morgan - "The Crown" ("Mystery man")

Atriz coadjuvante em série dramática

Lena Headey ("Game of Thrones")

Millie Bobby Brown ("Stranger Things")

Vanessa Kirby ("The Crown")

Yvonne Strahovski ("The Handmaid's Tale")

Alexis Bledel ("The Handmaid's Tale")

Ann Dowd ("The Handmaid's Tale")

Thandie Newton ("Westworld") - Vencedora

Ator coadjuvante em série dramática

Nikolaj Coster-Waldau ("Game Of Thrones")

Peter Dinklage ("Game Of Thrones") - Vencedor

Mandy Patinkin ("Homeland")

David Harbour ("Stranger Things")

Matt Smith ("The Crown")

Joseph Fiennes ("The Handmaid's Tale")

Melhor direção em especial de variedades

Glenn Weiss ("Cerimônia do Oscar 2018") - Vencedor

Stan Lathan ("Dave Chapelle: Equanimity")

Michael Bonfiglio ("Jerry before Seinfeld")

Marcus Raboy ("Steve Martin and Martin Short: An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life")

Hamish Hamilton ("Show de intervalo do Super Bowl com Justin Timberlake")

Melhor roteiro em minissérie ou filme feito para TV

Kevin McManus e Matthew McManus - "American vandal" ("Clean up")

Tom Rob Smith - "American crime story" ("House by the Lake")

Charlie Brooker e William Bridges "Black Mirror" ("USS Callister") - Vencedor

Scott Frank ("Godless")

David Nicholls ("Patrick Melrose")

Mark Frost e David Lynch ("Twin Peaks")