Estudantes produzirão curta-metragem para o Festival Cine Ceará

13:48 · 02.05.2018

Estudantes da rede pública de ensino produzirão um curta-metragem sobre Segurança da População a ser exibido no 28º Cine Ceará ( Divulgação )

Dez estudantes de cinco escolas públicas de Fortaleza começaram a produção de um curta-metragem sobre a segurança da população com o apoio do projeto Enel Compartilha Animação. O filme será exibido no dia 4 de agosto, na abertura da 28ª Edição do Cine Ceará.

A produção do curta de animação acontece, no Núcleo de Cinema de Animação da Casa Amarela Eusélio Oliveira, da Universidade Federal do Ceará (UFC).

No ano passado, o tema foi sustentabilidade. O projeto procura introduzir a linguagem do audiovisual à rotina desses alunos, sensibilizando os estudantes a debaterem a reconstrução do espaço social através da produção audiovisual.