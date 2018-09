Espetáculo “Quatro Passos”, da Cia Comedores de Abacaxi, é encenado nesta quarta-feira (19)

11:50 · 18.09.2018 por Diego Barbosa - Repórter

Após temporada de estreia no Teatro Dragão do Mar, "Quatro Passos" chega ao Porto Dragão e deve passar ainda pelo Cineteatro São Luiz. ( Foto: Diego Souza/Divulgação )

A força dos encontros e desencontros e o enlace entre impossibilidade e desejo – ingredientes-base do espetáculo “Quatro passos”, da Cia de Teatro Comedores de Abacaxi S/A – puderam ser conferidos pelo público da Capital a partir de maio deste ano, quando a montagem realizou a temporada de estreia no Teatro Dragão do Mar.

Agora, a trupe volta aos palcos para uma apresentação em sessão única no Teatro B de Paiva (antigo Teatro do Sesc), no Porto Dragão, nesta quarta-feira (19), a partir das 19h. Os ingressos para a noite estão disponíveis no valor de R$ 20 (inteira) e a classificação indicativa é de 18 anos.

De acordo com Aristides de Oliveira – que assina o texto e a direção da montagem –, o trabalho chega com maior propriedade após a bagagem coletada pelo grupo durante as oito sessões anteriormente apresentadas; o escopo básico da narrativa encenada, contudo, permanece. “Os temas sexo, arte, amor e morte (quatro pilares básicos onde desenvolvemos as ações no palco), continuam diluídos no texto, em um movimento de reflexão sobre o corpo físico do homem e da mulher em vários aspectos”, sublinha.

“No momento atual mundial, brasileiro, cearense e fortalezense, essa questão do corpo nunca esteve tão livre, ao passo que também tão podada. Trata-se de um organismo político, social e filosófico. Foi exatamente o debate em torno disso que me deu motivação para criar o texto”, complementa, rememorando que a criação é inspirada na obra de Albert Camus (1913-1960), conhecido como “filósofo do absurdo”, e bebe também de influências do dramaturgo e escritor irlandês Samuel Beckett (1906-1989).

Na esteira do que destaca o artista, vale um resumo da ópera. Um homem encontra uma mulher e ela se recusa a acompanhá-lo. Depois de uma conversa sugerindo um momento de intimidade entre eles, a mulher quase se deixa levar, porém, na iminência do ato, um segundo homem aparece e repete todo o processo com o homem. Assim, multiplicam-se os conflitos até culminar com a chegada de outra mulher que repete todo o processo descrito.

Diálogos

Apostando em um jogo subjetivo de representação, “Quatro passos” elege a atuação do elenco – formado por João Fontenele, Tayana Tavares, Marcos Paulo e Nádia Fabrício, todos recomendados pelos próprios integrantes da Comedores de Abacaxi para compor a apresentação – como a principal via de acesso do público ao que está se passando no tablado.

Ainda que beneficiado pela estratégica iluminação e o conceito de atemporalidade que perpassa todos os componentes da peça (refletido inclusive no figurino, com peças que não dão pistas de em que lugar e época está se passando a história, e na ausência de cenário), é mesmo o trabalho de corpo e voz dos atores que faz com que todos os outros elementos entrem em sintonia e impactem a audiência.

João Fontenele – que interpreta o “Homem 1” – conta que a preparação para o trabalho foi intensa, abarcando um período de oito meses. “Nesse tempo, dedicamos seis meses apenas para estudar questões de corpo e improviso, aprofundando questões sobre a dança contemporânea, por exemplo. Os últimos dois foram de dedicação ao texto”, situa.

O ator enfatiza que um dos maiores desafios da interpretação do elenco é transferir para o corpo um sentimento de tensão, já que paira sobre os personagens uma constante aura de dúvida sobre o que está acontecendo. Segundo ele, “é um espetáculo também bastante coreografado, estabelecendo um diálogo com a dança Teatro de Pina Bausch, com movimentos silenciosos, parados, estranhos”.

Fragmentação

Tecnicamente falando, outro elemento importante é a utilização do espaço à italiana, suscitando questões relacionadas à profundidade e lateralidade da caixa técnica. “É o que justifica, por exemplo, o porquê de a peça não poder ser encenada em qualquer lugar”, justifica Aristides de Oliveira.

Nas palavras do diretor, esses elementos reunidos fazem com que a montagem seja uma boa oportunidade para que o público reflita também sobre aquilo que move a vida, travessia de instantes fragmentados de fatos e sentimentos. “O existencialismo é sempre presente no palco, essa coisa que é muito forte diante do imponderável da vida que atravessa os caminhos da gente e que não dá para contornar”, reflete.

Quanto às próximas apresentações, “Quatro passos” deverá passar também pelo Cineteatro São Luiz no dia 13 de novembro, às 19h, compondo o programa “Curta mais teatro”, alimentando o desejo da Cia Comedores de Abacaxi de que a montagem passe por mais palcos.

Mais informações

Espetáculo “Quatro passos”, da Cia Comedores de Abacaxi. Nesta quarta-feira (19), às 19h, no Teatro B de Paiva, Porto Dragão (Rua Boris, 90, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 20 (inteira). Classificação: 18 anos. Contato: (85) 3244-1030.