Espetáculo de dança contemporânea Hospital de Bonecas reestreia em Fortaleza

12:33 · 26.01.2017

Em "Hospital de Bonecas", Rosa Ana Fernandes busca desconstruir a imagem de perfeição da bailarina clássica na caixinha de música. ( Foto: Alex Hermes )

Durante a infância, vez ou outra surge uma pelúcia que rasgou, um carrinho que perdeu a roda ou uma boneca que ficou sem braço: brinquedos quebrados. Mas e quando nós nos sentimos quebrados? Sem perceber, somos constantemente submetidos a diversas modalidades classificatórias: padrões de comportamento, pensamento e aparência. Normas que não contemplam a todos, restando a alguns o sentimento de não pertencimento e a necessidade de consertar esses defeitos imperdoáveis.

A fim de questionar esse conserto de seres humanos, a bailarina cearense Rosa Ana Fernandes e o músico Sylvain Druot montaram montaram o espetáculo “Hospital de Bonecas”, cujo título remete a memórias de infância da criadora: “Quando eu era criança, minha mãe costumava levar minhas bonecas para um hospital de brinquedos e eu sempre ficava muito curiosa com o que acontecia com essas bonecas que não funcionavam mais”, relembra Rosa, acrescentando ainda a questão da palavra “hospital” remeter a intervenções para que algo ou alguém venha a ser considerado normal.

A performance foge de qualquer padronização e, portanto, os artistas não contam uma história específica. “Partimos de impressões pessoais de não adequação aos modos classificatórios vigentes na sociedade contemporânea”, explica a bailarina. As cenas são criadas a partir da música e o espectador dá o próprio sentido a elas, sendo um espetáculo único para cada indivíduo na platéia.

No início do espetáculo, a melodia de uma caixinha de música ressoa no palco, trazendo à tona, mais uma vez, lembranças de Rosa: “Minha mãe tinha uma caixinha que fez muita parte da minha infância, daquelas com uma bailarina dentro. Essa bailarina leve e longelínea que se adequa a todos os padrões de beleza e faz parte do imaginário de muitas crianças”. Em Hospital de Bonecas, a idealizadora da performance deixa de lado a rigidez e as normas do ballet clássico, entregando-se aos movimentos mais livres da dança contemporânea.

Outro paradigma quebrado pelos criadores é a ideia de que as trilhas sonoras se manifestem apenas como um plano de fundo para a performance. O próprio compositor da trilha, Sylvain, está presente no palco e interfere na cena dramatúrgica, a fim de estabelecer um diálogo entre a dança e a música, não há a sobreposição de um elemento a outro.

O espetáculo será performado nesta quinta (26) e no dia 7 de fevereiro, no Teatro do Cuca Mondubim e no Centro Cultural Bom Jardim, onde, além da apresentação, haverá um debate. Essa é a segunda vez que os artistas apresentam o “Hospital de Bonecas” em Fortaleza, onde estreiou a primeira vez em 2014, no Teatro Carlos Câmara. Agora, a apresentação retorna à cidade, tendo sido contemplada por um edital da Secultfor.

A Bailarina

Desde os seis anos de idade, Rosa Ana Fernandes calçava sapatilhas de dança. O que para muitas meninas era apenas uma atividade comum, ganhou um sentido especial na vida de Rosa, que teve sua formação pelo Colégio de Dança do Ceará. Apesar da dificuldade da época para encontrar escolas de formação superior de bailarinos e a falta de informação, Rosa logo se encantou com referências da dança contemporânea francesa, trazidas pela Bienal de Dança.

Com a extinção do Colégio de Dançar do Ceará, Rosa decidiu deixar a faculdade de biologia na Universidade Federal do Ceará (UFC) para cursar uma graduação em dança, na França, onde também obteve o mestrado. “Hoje nós somos uma cidade feliz nesse quesito de formação em dança, temos a Vila das Artes, por exemplo. Mas em 2003 não existia tanta coisa”, afirma a bailarina.

Tendo passado pelo delicado processo de dialogar com os familiares sobre a sua decisão de deixar o país para cursar dança e ter que se adaptar a uma nova cultura e um idioma que não dominava, foi nessa mudança de ares que Rosa encontrou Sylvain Drout, com quem se casou mais tarde. “Ele fazia a programação cultural de shows e concertos de música. Fazia também trabalhos para trilhas sonoras de filmes e a gente se conheceu a partir desse interesse em comum”, relata Rosa.

Em 2013, a bailarina retornou à sua terra natal e hoje é professora de dança na UFC e na Escola de Formação Básica em Dança, na Vila das Artes, mantendo em paralelo seus projetos de pesquisa.

Mais informações

"Espetáculo Hospital de Bonecas"

Dia 26 de janeiro, no Teatro do Cuca Mondubim às 15h e 19h | Rua Santa Marlúcia, s/n - Mondubim

Contato: (85) 98663-2553

Dia 7 de fevereiro, no Centro Cultural Bom Jardim às 19h | Rua Três Corações, 400 - Bom Jardim

Contato: (85) 3497-5981