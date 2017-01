Espaço Cultural Unifor monta programação especial para crianças

10:42 · 18.01.2017

A partir de hoje, em todas as quartas-feiras de janeiro e fevereiro, atores do Grupo Mirante de Teatro Unifor apresentam para o público infantil as obras da Coleção Airton Queiroz.

Uma viagem no tempo tendo como cenários as obras da Coleção Airton Queiroz, em exposição no Espaço Cultural Unifor. Esse é o principal objetivo do programa Tarde com Arte, da Universidade de Fortaleza, destinado a crianças de 8 a 14 anos e que acontecerá todas às quartas-feiras de janeiro e fevereiro, no horário de 15 às 17 horas, com acesso gratuito. Atores do Grupo Mirante de Teatro da Unifor vão contar histórias sobre a vida e obra de artistas nacionais e internacionais, levando as crianças para um mundo ao mesmo tempo lúdico e mágico. A primeira edição do programa acontece nesta quarta-feira, 18, e terá como referências obras de Anita Malfatti, Botero, Raimundo Cela e Tarsila do Amaral.



Hertenha Glauce, diretora do Grupo Mirante, explica que a idéia do programa é fazer com que crianças e jovens se sintam estimulados a ver a arte com outros olhos. “Com a contação de histórias, vamos estimular as crianças a criar suas próprias histórias a partir das obras que elas vão ver não só no Espaço Cultural mas também em museus, daqui para frente”, salienta. Para criar ambiente lúdico, os atores estarão vestidos com figurino e adereços que representem personagens das obras. “Nós não vamos apenas contar histórias, vamos mergulhar as crianças no mundo maravilhoso e fantástico das artes plásticas, mexendo com o imaginário de cada uma delas”, frisa.



As apresentações acontecerão em formato de circuito, ou seja, após a conclusão de uma contação de história, o público será conduzido para a próxima contação, em outro núcleo da exposição, onde haverá outro ator a postos para iniciar sua apresentação. O projeto alia, assim, duas manifestações artísticas bastante difundidas pela Fundação Edson Queiroz – as artes cênicas e as artes visuais – como forma de promover o conhecimento e o interesse do público infanto-juvenil pelas artes.



Sobre a Coleção Airton Queiroz



Em exposição até 19 de fevereiro no Espaço Cultural Unifor, a Coleção Airton Queiroz reúne 263 obras de artistas nacionais e internacionais, divididas em cinco ambientes temáticos: Do Brasil Holandês à República, Modernismo, Abstração, Contemporâneos e Presença Estrangeira. O público tem acesso gratuito ao acervo do chanceler Airton Queiroz, compreendendo obras de Monet, Renoir, Miró, Chagall, Salvador Dalí, Di Cavalcanti, Portinari, Aleijadinho, Leonílson, Raimundo Cela e muitos outros.



Sobre o Grupo Mirante



O Grupo Mirante de Teatro Unifor foi criado em 1984, pela professora Francilda Costa, com a proposta de incentivar na Universidade de Fortaleza a manifestação teatral. O grupo é dirigido hoje pela professora Hertenha Glauce e conta com 11 atores. Atualmente, o grupo apresenta as peças “As Aventuras de Dom Quixote”, no Teatro Celina Queiroz, na Unifor, e “O Pequeno Príncipe”, no teatro do Via Sul Shopping. Entre as principais produções (espetáculos adultos e infantis e esquetes) já realizadas pelo grupo estão “Viúva, Porém Honesta”, “A Bela Adormecida”, “Peter Pan”, “João e Maria”, “A Cigarra e a Formiga”, “A Bela e a Fera”, “O Mágico de Oz” e “Tarsila”.



Serviço

Programa Tarde com Arte

Contação de histórias todas às quartas-feiras para crianças/jovens de 8 a 14 anos

Horário: 15h às 17h

Local: Espaço Cultural Unifor

Grátis

Mais informações: (85) 3477.3311