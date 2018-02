20:10 · 24.02.2018 por Folhapress

Emma Chambers ganhou destaque pelo papel no filme "Um Lugar Chamado Notting Hill" ( Foto: reprodução )

A atriz britânica Emma Chambers, conhecida pelos papéis no filme "Um Lugar Chamado Notting Hill", morreu aos 53 anos de idade. Ela também ganhou fama na série de TV "The Vicar of Dibley", exibida pela BBC.

Segundo o empresário de Emma, John Grant, a atriz morreu na quarta-feira (21) de causas naturais e afirmou que a família pede privacidade.

Fazendo o papel de Alice Tinker, Emma Chambers ganhou o prêmio de Comédia Britânica em 1998 por "The Vicar of Dibley". Mas sua atuação de maior destaque foi como Honey, irmã mais nova de Hugh Grant em "Um Lugar Chamado Notting Hill".