Em nova turnê, Chico vai cantar clássicos, inéditas e mostrar lado B

15:25 · 13.12.2017 por Folha Press

Chico Buarque diante de outro cenário político e cultural ( FOTO: DARYAN DORNELLES / DIVULGAÇÃO )

Na última vez em que Chico Buarque estreou uma turnê nacional -em 2011, na mesma Belo Horizonte em que canta nesta quarta (13)-, o Brasil era um outro país: pré-Jornadas de Junho, pré-Copa, pré-Olimpíada, pré-Lava Jato e pré-impeachment.

O quanto destes anos turbulentos estará refletido no palco e na plateia é algo que se verá a partir desta quarta (13), quando o cantor estreia s a turnê nacional de seu disco mais recente, o elogiado "Caravanas".

O repertório do novo show inclui as nove faixas do trabalho e mais 19 canções que, segundo o texto de divulgação do espetáculo, "dialogam com as mais recentes, seja por afinidades musicais ou temáticas".

Nos 90 minutos previstos para a apresentação, Chico tocará músicas inéditas em seus espetáculos oficiais e algumas há muito ausentes dos palcos, além de "clássicos e lados B oportunamente resgatados".

Em cena, o cantor estará ao lado dos músicos que o acompanham há anos: o maestro, arranjador e violonista Luiz Claudio Ramos, João Rebouças (piano), Bia Paes Leme (teclados e vocais), Chico Batera (percussão), Jorge Helder (contrabaixo) e Marcelo Bernardes (flauta e sopros).

A única mudança aconteceu na bateria, onde Jurim Moreira substitui Wilson das Neves, morto em agosto.

Como nas duas últimas turnês, a cenografia ficou a cargo de Helio Eichbauer, que desta vez criou uma escultura suspensa.

Chico se apresenta em BH até domingo (17) -com ingressos ainda disponíveis apenas para o último dia- e retoma o trabalho em 2018, com temporada de três semanas (4 a 21/1), no Vivo Rio.

A turnê chega a São Paulo após o Carnaval, com apresentações no Tom Brasil, de 1º a 11/3 e de 22/3 a 1º/4.

Segundo a assessoria de imprensa do artista, outras capitais, ainda não definidas, devem receber a turnê de "Caravanas" em 2018.