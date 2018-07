"Ele nunca foi desrespeitoso comigo", diz atriz de House of Cards sobre Kevin Spacey

15:06 · 10.07.2018 por Folhapress

A estrela de "House of Cards", Robin Wright: atriz se pronunciou sobre ex parceiro de cena na série, Kevin Spacey. ( Foto: Divulgação )

Em entrevista ao programa Today, da emissora americana NBC, a atriz Robin Wright falou pela primeira vez sobre as acusações de assédio sexual contra Kevin Spacey.

Robin, que vive Claire Underwood na série "House of Cards", último trabalho de Spacey, disse que não teve relação pessoal com o colega do elenco e que nunca falou com ele desde que a acusações de assédio sexual começaram a aparecer na mídia.

"Eu nem saberia como entrar em contato com ele", disse a atriz que interpreta a esposa de Frank Underwood, personagem de Spacey, na série.

"Eu e o Kevin nos conhecíamos entre 'ação' e o 'corta' e na preparação, quando dávamos algumas risadas. Eu não conhecia o homem. Eu conhecia apenas o grande ator que ele é."

Na entrevista, ela deixa claro que sua relação com Spacey era de colegas de trabalho. "Nós nunca socializamos fora do trabalho. Era uma relação respeitosa e profissional. Ele nunca foi desrespeitoso comigo. Essa é a minha relação pessoal e a única que eu sinto que tenho o direito de falar", diz ela.

Acusado, em 2017, por Anthony Rapp, que alega sido abusado por Spacey quando tinha apenas 14 anos, o ator perdeu o papel na série.

Sem Spacey, Robin passou a protagonizar "House of Cards". Indagada se achou correta a decisão da Netflix em afastar Spacey da série, ela disse que "não sabe comentar sobre isso". "Na época, o choque foi tão intenso em todo o país, com tantas histórias envolvendo tantas pessoas, que acho que todos acharam respeitoso recuar."