Editora Panini lança Turma da Mônica no México

14:58 · 03.05.2018 / atualizado às 15:20

Os gibis da Mônica, Cascão e Cebolinha, dentre outros personagens da turma, passam a circular pelo México ( Divulgação )

A partir desta quinta (3), a série mais popular de quadrinhos do Brasil, a Turma da Mônica, chega ao mercado mexicano. "Mônica y sus amigos" sai no México através de uma parceria da Mauricio de Sousa Produções (MSP) e a Editora Panini.

A partir desta quinta (3), o público mexicano terá como encontrar os gibis nas bancas de jornal (traduzidos para o espanhol) e lojas, além do site da editora

A novidade marca, também, a ampliação da presença da Turma da Mônica, no mercado cultural mexicano, para os suportes físicos. Episódios da Turma da Mônica Clássica e da Mônica Toy já são vistos pelo público local no canal do Cartoon Network (Youtube).

Expansão

A obra da Maurício de Sousa Produções se expande para quase 30 países no mundo todo. A empresa é hoje a maior produtora de conteúdo do Brasil, e contabiliza quase 60 anos de trajetória, mais de 400 personagens criados e um bilhão de revistas vendidas. Cerca de 150 empresas lidam com o licenciamento da produção, envolvendo mais de três mil ítens comercializados.