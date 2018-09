Edital premiará músico para se apresentar no Réveillon 2019 de Fortaleza

11:07 · 14.09.2018 / atualizado às 12:07

Músico premiado pelo edital fará apresentação no Réveillon de Fortaleza 2019 ( Alex Costa )

Na manhã desta sexta-feira (14), foi lançado o Festival da Música de Fortaleza, edital que vai premiar a melhor música inédita composta em língua portuguesa. O ganhador será agraciado com um contrato para se apresentar no Réveillon 2019 de Fortaleza e o valor de R$ 30 mil reais. O segundo lugar ganhará o valor de R$ 10 mil e o terceiro lugar, R$ 5 mil.

O secretário da Cultura de Fortaleza, Gilvan Paiva, reforçou a importâncida de mais essa ferramenta de incentivo. "A música é uma das principais ações culturais fomentadas pelo município. Nós temos uma ação muito bem estruturada por meio de editais, agora mesmo acabamos de abrir inscriação e está em pleno processo o Edital das Artes, e esse festival vem mais uma vez incentivar, fomentar e fortalecer esse espaço", disse.

A comissão julgadora contará com a participação de cinco profissionais da área. Estes escolherão 30 canções, divulgadas no dia 30 de outubro. Essas músicas participarão de duas eliminatórias: uma no dia 30 de novembro e outra no dia primeiro de dezembro, no Teatro São José.

Podem participar do Festival os artistas residentes no País e no Exterior, com idade acima de 18 anos, que apresentem música inédita composta em língua portuguesa. Considera-se música inédita pelo Edital do Festival, a composição que ainda não tenha sido objeto de comunicação ou transmissão ao público, sob qualquer plataforma, ou fixação de qualquer natureza.

O período de inscrição acontece de 14 de setembro a 12 de outubro e a divulgação das músicas classificadas será anunciada no dia 30 de outubro de 2018. A etapa final do Festival da Música de Fortaleza 2018 acontece no dia 08 de dezembro de 2018.

O edital ficará disponível do site da Prefeitura nesta sexta-feira (14).