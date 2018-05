Documentário sobre impeachment de Dilma é premiado em Portugal

17:59 · 06.05.2018 por FolhaPress

Filme "O Processo" tem sessão especial em Fortaleza, no Cineteatro São Luiz no próximo sábado (12). ( Foto: reprodução/Facebook )

O documentário nacional "O Processo", de Maria Augusta Ramos, venceu dois prêmios no festival de cinema português IndieLisboa, neste sábado (5).

No longa, a documentarista acompanha o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff, mirando na estratégia de defesa da ex-presidente. O filme teve estreia mundial no Festival de Berlim, em fevereiro, e deve chegar aos cinemas brasileiros no dia 17 de maio.

"O Processo" foi escolhido como melhor longa-metragem pelo público e também pelo Júri Silvestre, seção do festival dedicada a filmes com linguagem original e que rejeitam fórmulas.

A escolha do longa, segundo justificativa do festival, se deve à sua linguagem cinematográfica.

"Pela sua montagem aberta, que é fluente e elegante", diz o site da premiação. "Um drama político contado através da narrativa clássica sem cair no classicismo gramatical e formal."

"É um filme sobre a política brasileira que também mostra o processo universal de deslegitimação das instituições republicanas e lança uma nova luz sobre os perigos que ameaçam a democracia contemporânea", completa.

O prêmio principal da noite também foi para o Brasil. Dois longas nacionais dividiram o título de melhores da seleção: "Baronesa", de Juliana Antunes, e "Lembro Mais dos Corvos", de Gustavo Vinagre.

Em Fortaleza

O Cineteatro São Luiz recebe no próximo sábado (12), às 19h, uma sessão de pré-estreia do longa de Maria Augusta Ramos, seguida de um debate com a diretora.

Os ingressos no valor de R$ 6,00 (inteira) e R$ 3,00 (meia) podem ser comprado na bilheteria do São Luiz ou pelo site da Tudus:(http://www.tudus.com.br/evento/cineteatro-sao-luiz-o-processo).

O filme "O Processo" fecha a programação da Mostra 1968: 50 anos de Arte e Revolução - de 8 a 12 de maio, exibida pelo equipamento cultural.