Disney anuncia compra de parte da 21st Century Fox por US$ 52,4 bilhões

10:22 · 14.12.2017 / atualizado às 12:06 por AFP

A Walt Disney Co. anunciou nesta quinta-feira (14) que chegou a um acordo para comprar parte da 21st Century Fox por 52,4 bilhões de dólares em ações após a separação das emissoras de televisão da empresa e o canal Fox News.

"Com base no compromisso da Disney de oferecer entretenimento da mais alta qualidade, a aquisição destes ativos complementares permitirá a Disney criar conteúdo mais atraente, construir relações mais diretas com consumidores de todo o mundo e oferecer uma experiência de entretenimento mais atrativa", afirma a Disney em um comunicado.

As estações de televisão da 21st Century Fox e o canal de notícias Fox News serão separados antes da operação.

O diretor executivo da Disney, Robert Iger, que tinha previsto se aposentar em 2019, agora permanecerá no cargo até 2021.

A Disney tenta reforçar suas posições em Hollywood e na televisão ao obter o acervo de conteúdo da Fox para fortalecer seu arsenal contra a Netflix e outros concorrentes.