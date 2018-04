Diretor de 'A Volta ao Mundo em 80 Dias' morre aos 98 anos

20:14 · 28.04.2018 por Folhapress

O diretor faleceu na quarta-feira, mas só sábado (28) sua morte foi divulgada ( Foto: divulgação )

O diretor britânico Michael Anderson, de "A Volta ao Mundo em 80 dias" (1956), morreu na última quarta (25) aos 98 anos, em Vancouver, no Canadá. A informação foi divulgada neste sábado (28) por portais de notícias estrangeiros.

O britânico começou a carreira no fim da década de 1930 no Elstree Studios, em Londres, segundo o jornal britânico The Telegraph. Serviu durante a guerra e, quando retornou, assinou contrato com a produtora Associated British Picture Corporation.

Indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro em 1957, Anderson também dirigiu longas como "The Dam Busters" (1955) e "Fuga no Século 23" (1976).

"The Dam Busters", que mostra o ataque dos britânicos contra os inimigos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, foi o filme britânico com a maior bilheteria em 1955 na Inglaterra.

Segundo o The Times, uma autobiografia do autor será lançada em breve. Ele era a pessoa mais velha com uma indicação ao prêmio de melhor diretor no Oscar no currículo - agora, Franco Zeffirelli, de "Romeu e Julieta", assume o posto.

Ele deixa um filho, o ator Michael Anderson Jr., a mulher, Adrianne Ellis, e os enteados, a atriz Laurie Holden ("The Walking Dead" e "The Americans") e Christipher Holden.