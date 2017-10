Dia do Audiovisual Cearense é destaque no Cineteatro São Luiz

12:00 · 09.10.2017 / atualizado às 13:51

Cordel é adaptado para o cinema e será lançado em Fortaleza ( Foto: Divulgação )

Pelo terceiro ano consecutivo, o Cineteatro São Luiz promove a Semana do Audiovisual Cearense. O evento é uma celebração direta ao Dia do Audiovisual Cearense, comemorado todo dia 15 de outubro. A edição 2017 acontece nos dias 10, 11 e 13 e será composta pelo lançamento de dois filmes (um de curta-metragem e outro de longa metragem), exibição de videoclipes de artistas locais e uma homenagem ao cineasta Hermano Penna.

A programação tem início na terça-feira (10), às 16h, com a "Mostra de Videoclipes Cearenses", que reúne produções de vários estilos, técnicas e formatos. Esse ciclo de clipes apresenta a produção de diretores e músicos do Ceará, escolhidas para a grade após chamada pública. A exibição é comemorada pelo artistas e a inciciativa não para por aí. Em 2018, clipes musicais cearenses irão compor a programação de cinema do Cineteatro, sendo exibidos sempre no início de cada sessão de cinema.

Estreias

No mesmo dia, às 19h, acontece o lançamento do longa-metragem "O Meliante", dirigido po João Mateus (o Zé Bolão). A comédia promete ser mais uma grata surpresa de público nos cinemas cearenses e representa o bom momento do gênero no estado, desde que "Cine Holliúdy" (2012) invadiu as telonas do País.

O filme é uma produção da Associart-Ce, que este ano completa 14 anos de promoção de ações culturais, esporte e lazer no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. Uma oportunidade única para que o público local possa conferir uma obra pensada sob a luz de um comediante da cidade.

“A Semana do Audiovisual Cearense se constitui como um espaço privilegiado da nossa produção, contando com lançamentos de filmes e retrospectivas que demonstram, de forma direta e inequívoca, a qualidade e o vigor de nossa cinematografia”, comenta o programador e curador do cinema do Cineteatro São Luiz, Duarte Dias.

Continuidade

Na quarta-feira (11), 16h, é exibido o primeiro filme que compõe a mostra em homenagem a Hermano Penna. Em cartaz, o documentário "Eu, Zé Pilintra". Em seguida, é o momento para outra estreia. Às 19h, o Cineteatro apresenta o curta-metragem "Diz a Lenda", de Márcio Del Picchia. O curta é inspirado no cordel “Cantoria de Excelência” do escritor, poeta, cordelista, compositor e juiz federal cearense, Marcos Mairton.

O juiz ficou famoso ao proferir a primeira sentença em formato de cordel e logo se notabilizou por outras publicações ao longo dos anos. Sem financiamento público, "Diz a Lenda" teve um custo de R$ 30 mil e o enredo se passa na Câmara Municipal de Aracati, no Litoral Leste do Ceará, prédio histórico do Poder Legislativo, palco da política real do Município e da trama ficcional do curta.

De acordo com Del Picchia, a intenção foi levar através do cinema o que pensam e dizem os poetas populares sobre o cotidiano da política. “É um dos poucos filmes nacionais que se inspiram na literatura de cordel como mote. E ainda mais um cordel que aborda as mazelas dos nossos políticos, quer dizer, dos políticos em geral de um país fictício”, enfatiza.

Homenagem

Na quinta-feira (13), último dia da Semana do Audiovisual Cearense, serão exibidas mais três obras de Hermano Penna. "Aos Ventos que Virão (14h), "Zé de Julião" (16h) e "Sargento Getúlio" (19h).

Duarte Dias destaca como uma série de produções cearenses que estrearam em edições anteriores conseguiram brilhar em outras cidades do País. Ele aponta alguns marcos como o lançamento do primeiro longa-metragem de animação cearense, “13 – Um dia que mudou o mundo”, de Sinfrônio Lima Neto. Outros trabalhos premiados foram “Rita de Redenção”, de Cássio Araújo e “O Último Trago”, de Pedro Diógenes, Ricardo Pretti e Luiz Pretti, este último vencedor de prêmios no Festival de Brasília.

O Dia do Audiovisual Cearense é comemorado em 15 de outubro, data em que Adhemar Albuquerque exibiu o primeiro filme devidamente creditado a um cearense, o "Temporada de futebol maranhense no Ceará". Corria o ano de 1924 e filme de curta-metragem foi exibido no Cine Moderno, que ficava na Praça do Ferreira e era de propriedade de Luiz Severiano Ribeiro. Esta é a terceira vez que a Secult, através do Cineteatro São Luiz, faz uma programação alusiva a data. A primeira vez foi em outubro de 2015.

Programação:

Dia 10/10

16h: Mostra de Videoclipes Cearenses, Vários | Musical | Classificação Indicativa: Livre | Entrada Franca

19h: Lançamento do filme de longa metragem O Meliante, de João Mateus (Zé Bolão) | Ficção | Comédia | Classificação Indicativa: 16 anos | Entrada Franca

Dia 11/10

16h: Eu, Zé Pilintra, de Hermano Penna | Documentário | Classificação Indicativa: 14 anos | Entrada Franca

19h: Lançamento do filme de curta-metragem Diz a Lenda, de Márcio Del Picchia | | Ficção | Drama | Classificação Indicativa: Livre | Entrada Franca

Dia 13/10

14h: Aos Ventos que Virão, de Hermano Penna | Ficção | Drama | Classificação Indicativa: 14 anos | Entrada Franca

16h: Zé de Julião, muito além do cangaço, de Hermano Penna | Documentário | Classificação Indicativa: 12 anos | Entrada Franca

19h: Sargento Getúlio, de Hermano Penna | Ficção | Drama | Classificação Indicativa: 14 anos | Entrada Franca

Serviço: Semana do Audiovisual Cearense, dias 10, 11 e 13 de outubro, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Gratuito. Contato: (85) 3252.4138