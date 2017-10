Dia das Crianças: noite de rock e solidariedade em Fortaleza

15:13 · 09.10.2017 / atualizado às 10:25 · 10.10.2017

Banda Surra é atração no evento ( Reprodução/Facebook )

Uma noite para celebrar diversas vertentes de peso do rock e construir uma rede de solidariedade em Fortaleza. Na quarta-feira (11), às 20h, o palco do Teatro Boca Rica recebe o inédito giro pelo nordeste dos grupos Surra e Desalmado. Além das duas bandas paulistanas, a abertura ficará por conta de Até Tudo Desmoronar (A.T.D), Bull Control, Astros de Netuno e Aderiva.

A entrada custa R$ 10 (antecipado) e R$ 15 no local. Na entrada do evento serão recolhidas doações de brinquedos que serão destinados às crianças no Dia das Crianças (12). O evento é uma produção da Pêa Muita Produções.

Convidados

A Surra surgiu em 2012 e vem se consolidando na cena Nacional de forma sólida já tendo feito duas turnês na Europa. A turma do Desalmado foi formada em 2005 com a proposta de fazer um grind core "nervoso" e, após algumas mudanças na formação, a banda vem desde 2008 também se notabilizando como uma potência nacional no gênero.

Cearenses

O line up do evento é composto por quatro bandas atuantes na cena alencarina. Até Tudo Desmoronar foi formada em 2016 e já participou de duas edições do ForCaos com lançamento de material físico e de um videoclipe. O quarteto Astros de Netuno também possui material gravado e conta com videoclipe circulando pelo YouTube.

O Bull Control surgiu em 2015 e, após um hiato de nove meses, retornaram às atividades no fim de 2016 com uma nova proposta sonora. Essa nova "pegada" levou a banda a entrar em estúdio e gravar o EP "Mundo Paralelo" que teve seu lançamento exclusivo pelo blog subsolo. Os caras aproveitam a noite de quarta-feira para lançar o videoclipe da música que dá título ao primeiro trabalho físico.

Entre as atrações, a banda Aderiva conta com mais tempo de batalha no underground. Surgida no início de 1999 (então com o nome Deriva) a banda priorizava o crossover entre hardcore e metal e encerrou as atividades em 2003.



Veteranos e velozes: Aderiva prepara novo material para 2018

De forma definitiva e com nova formação, voltam ao cenário em 2015. Após o EP Vida "Longa e Próspera" e clipe da faixa "Conquista de um Ideal", o próximo passo da banda surgida nas ruas do bairro Montese é finalizar um disco cheio.

Serviço: Show com as bandas Surra (SP), Desalmado (SP), Até Tudo Desmoronar (A.T.D), Bull Control, Astros de Netuno e Aderiva. Dia 11, às 20h, no Teatro da Boca Rica (Rua Dragão do Mar, 260, Praia de Iracema). Ingressos antecipados sendo vendidos na Loja Kangaço (Galeria Pedro Jorge) e na Loja Maniacs (Conjunto Ceará). Ingressos: R$ 10 e R$ 15 no local.Brinquedo recolhidos no local do evento. Censura: 18 anos.