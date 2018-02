Cordel do Fogo Encantado retoma atividades e lança álbum novo em abril

10:35 · 23.02.2018

Banda Cordel do Fogo Encantado retoma as atividades com formação original ( Tiago Calanzans )

Depois de oito anos separados, Lirinha (voz e pandeiro), Clayton Barros (violão e voz), Emerson Calado (percussão e voz), Nego Henrique (percussão e voz) e Rafa Almeida (percussão e voz) estão de volta com a banda Cordel do Fogo Encantado.

A decisão do retorno aconteceu logo após a morte de Naná Vasconcelos, percussionista que foi também um padrinho do Cordel do Fogo Encantado. "Queria muito que Naná tivesse visto a volta, então, a morte dele mexeu comigo", comenta Lirinha.

Além da retomada, os pernambucanos anunciaram também nesta sexta (23) um novo disco, "Viagem ao Coração do Sol", com lançamento previsto para o próximo dia 6 de abril.

A produção do quarto álbum do grupo é do cearense Fernando Catatau e reúne composições que ficaram guardadas e outras feitas no último ano. Gravado no Estúdio El Rocha, em São Paulo, e em Fortaleza no Totem Estúdio, o disco será uma continuidade no processo criativo da banda.

A partir de hoje, o público poderá conferir também os três álbuns do grupo em todas as plataformas de streaming, a discografia completa foi remasterizada. São eles: Cordel do Fogo Encantado (2001), produzido por Naná Vasconcelos, O Palhaço do Circo Sem Futuro (2002), co-produzido pelos próprios integrantes e por Buguinha Dub e Ricardo Bolognine e Transfiguração (2006) produzido por Carlos Eduardo Miranda e Gustavo Lenza.

Em breve, serão divulgadas as datas dos shows.