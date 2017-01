Conheça Léo Germano, jovem cearense integrante da única Escola Bolshoi fora da Rússia

14:39 · 25.01.2017

Fotos: Vanderleia Macalossi

Muitos jovens não têm a mínima ideia do que pretendem fazer da vida aos 17 anos. Onde você estava com essa idade? O que planejava fazer dali em diante? O cearense Leonardo Germano, destoando da maioria, estava sendo aprovado na única Escola do Teatro Bolshoi - clássica companhia russa - fora do seu país de origem.

Com sede em Joinville (SC), a agremiação abre inscrições periódicas para processo seletivo, atraindo jovens de toda a América Latina, que veem na filial do Brasil a chance dos sonhos de uma vida. Em julho de 2015, Léo Germano foi um desses sonhadores, que atravessou o País em busca de seus objetivos e acabou sendo aprovado no processo, sempre com a ajuda da artista, produtora e amiga Dênia Carvalho.

Seis meses depois, o bailarino cearense já se mudava para Joinville. Financiado pelo Ministério da Cultura (MinC) e por uma bolsa da Fundação Beto Studart, Léo Germano passou praticamente todo o ano de 2016 cursando Dança Clássica na Escola. Já com 18 anos, viagem programada para início de fevereiro e sem o apoio do MinC, hoje ele se vê em dificuldades financeiras para finalizar o curso neste ano de 2017, sem nenhuma perspectiva de ajuda no curto prazo.

A reportagem conversou com o jovem talento cearense, onde ele fala sobre o início da carreira, as inspirações e motivações de sua trajetória, sua estadia no Bolshoi de Santa Catarina, a falta de apoio e as expectativas para o futuro.

Confira:

Vídeos com performances de Leonardo Germano podem ser conferidos em sua conta pessoal no Instagram.

Contatos:

Leonardo Germano: (85) 98546.3678

Dênia Carvalho: (85) 98642.7944 / deniacarvalho1@gmail.com