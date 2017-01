Concerto gratuito de música sacra reúne 190 músicos de todo o País e exterior

09:47 · 13.01.2017 / atualizado às 12:43

Gratuito, a 7ª edição do recital traz o tema "Pela Graça" ( Foto: Divulgação )

Já em sua 7ª edição, o concerto de Música Sacra Louvor em Harmonia se consolida no calendário de eventos de janeiro em Fortaleza. Desta vez com o tema "Pela Graça", a apresentação contará com a participação de cerca de 190 músicos de todo o Brasil e até de países da América Latina. O evento, realizado pela Escola de Música Sacra, acontecerá neste sábado (14), às 19h30, no auditório do anexo da Assembleia Legislativa, em Fortaleza. A entrada é franca.

O concerto é a conclusão de uma semana de oficinas e treinamentos intensimos de canto e instrumentos. Neste ano, a regência ficará a cargo do maestro David Chapman, formado em em Teologia e Música Sacra pela renomada Universidade Bob Jones, no estado norte-americano da Carolina do Sul.

Chapmam também é especialista em regência de música sacra, direção e instrumentos e coral e professor de violão clássico. Atualmente ele desenvolve atividades na cidade de Antofagasta, no Chile. Já o coral, com cerca de 140 vozes, será conduzido por Zacarias Fernandes, maestro do Coral do Teatro Amazonas há 27 anos e professor da Universidade Federal do Amazonas.

Para Jaime Costa Júnior, organizador do evento, o objetivo do Louvor em Harmonia é "ressaltar que existe a musica sacra, que deve ser apreciada pela beleza artística e pela mensagem que ela transmite". E acrescentou: "às vezes se promove tanto a cultura popular, que se esquece que existe uma arte sacra, erudita, que tem algo a nos falar e não deve ser deixado de lado".

Veja uma das apresentações da quarta edição do recital:

Na apresentação, todas as composições e arranjos são autorais. "Apenas uma música que o coral entoará é um hino de domínio público, mas acrescentamos uma estrofe de nossos compositores", explicou Jaime Júnior.

Esta é a segunda vez que o concerto é apresentado no anexo da Assembleia Legislativa. Em 2016, o auditório ficou lotado, situação que deve se repetir este ano, segundo os organizadores.

Mais informações:

Concerto de música sacra Louvor em Harmonia 7 - Pela Graça

Data: Sábado, 14 de janeiro

Horário: 19h30

Local: Auditório do anexo II da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Rua Barbosa de Freitas, S/N, 6º andar)

Entrada: gratuita