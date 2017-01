Cineteatro São Luiz suspende programação de cinema por problemas técnicos

15:49 · 13.01.2017 / atualizado às 16:10 por Áquila Leite

Conforme a Secult, a exibição das sessões desta sexta-feira (13) não foi cancelada, mas será reprogramada para alguma data posterior, também com entrada gratuita ( Divulgação )

A programação de cinema do Cineteatro São Luiz, localizado no Centro de Fortaleza, foi temporariamente suspensa nesta sexta-feira (13) devido a problemas técnicos em alguns aparelhos de projeção. De acordo com a Secretaria da Cultura do Estado (Secult), alguns técnicos já estão reparando os equipamentos, mas ainda não há um prazo para que o contratempo seja solucionado.

Para esta sexta-feira, estava prevista a reprodução de quatro filmes no local, ainda na programação do projeto "Férias no São Luiz". São eles: Mogli, o Menino Lobo; Thor; Thor: o Mundo Sombrio e Deadpool. Conforme a Secult, a exibição das sessões não foi cancelada, mas será reprogramada para alguma data posterior, também com entrada gratuita.

"Estão sendo tomadas as providências necessárias para que os problemas sejam solucionados o mais breve possível. Ainda não temos uma data, mas vamos manter a população informada", destacou a Secult, através de sua assessoria de comunicação.

Programação deste fim de semana

Para este fim de semana, o Cineteatro São Luiz também possui uma série de filmes previstos, mas que correm o risco de serem reprogramados caso os problemas não sejam resolvidos. No sábado (14), por exemplo, está programada uma maratona com os três filmes do Batman dirigidos por Christopher Nolan. São eles: Batman Begins, às 10h; Batman - O Cavaleiro das Trevas, às 13h30; e Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge, às 16h30.

Vale ficar de olho no perfil oficial do Cineteatro São Luiz no Facebook para saber se programação será mantida ou suspensa.

Outras atividades mantidas

A Secult também ressaltou que, apesar dos problemas no cinema do Cineteatro São Luiz, as demais atividades previstas para o fim de semana estão mantidas no local. Assim, o espetáculo de lançamento do livro-CD "Maracatus, afoxés, coroações, rezas e outros batuques", de autoria de Inês Mapurunga, segue confirmado para domingo (15), às 18h.