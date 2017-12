Cineteatro São Luiz exibirá Game of Thrones

13:50 · 19.12.2017 / atualizado às 14:15

Cineteatro São Luiz exibirá as seis primeiras temporadas da série Games Of Thrones em 2018 ( Foto: Reprodução/Instagram )

O Cineteatro São Luiz vem com novidades para o ano de 2018 e uma delas é para os fãs de Game Of Thrones. As seis primeiras temporadas da série serão exibidas ao longo do ano, com início no carnaval, em que a primeira temporada será exibida completa durante as festividades.

A exibição da série faz parte da nova faixa de programação do São Luiz, que visa exibir conteúdos que foram feitos originalmente fora do circuito de cinema, mas com um grande potencial cinematográfico. "No meu entendimento isso amplia ainda mais a capacidade do Cineteatro de dialogar, através do audiovisual, com a diversidade da população cearense", afirma Duarte Dias, curador do Cineteatro São Luiz.

A série, adaptada dos livros "As Crônicas de Gelo e Fogo" de George R. R. Martin, foi ao ar em abril de 2011, com o primeiro episódio intitulado de "Winter Is Coming" (O Inverno Está Chegando), frase icônica para os fãs da série.

Game Of Thrones atualmente está na sétima temporada e passa no canal de televisão HBO. A série foi renovada para a oitava temporada em 2018.