Cinema do Dragão-Fundação anuncia mostra para janeiro

09:21 · 23.12.2016

Felizmente, já é tradição. Em janeiro, fãs de cinema da Capital esperam ansiosos pela mostra "Expectativa/Retrospectiva", realizada pelo Cinema do Dragão-Fundação Joaquim Nabuco, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). A seleção realiza duas ações interessantes simultaneamente: antecipa lançamentos e revisita produções que se destacaram no ano anterior.

O anúncio da mostra, marcada para o período de 12 a 25 de janeiro, foi feito na página oficial do equipamento no Facebook. A programação será composta por mais de 70 filmes (entre destaques de 2016, clássicos e inéditos), mas a seleção ainda não foi anunciada.

Além das exibições, haverá debates com realizadores de vários estados e atividades paralelas feitas em parceria com a Porto Iracema das Artes.