Cinema do Dragão exibe documentários sobre questões femininas

17:50 · 21.01.2017 / atualizado às 17:55

Documentário "Câmara de Espelhos" é dirigido por Dea Ferraz

Como parte da programação da Mostra Retrospectiva/Expectativa do Cinema do Dragão-Fundação Joaquim Nabuco, dois documentários com temáticas femininas ganham exibições inéditas em Fortaleza neste domingo (22).

"Precisamos Falar do Assédio", dirigido por Paula Sacchetta, é resultado de um experimento social onde, durante a semana da mulher, uma van-estúdio parou em nove locais em São Paulo e no Rio de Janeiro para coletar depoimentos de mulheres que já foram vítima de algum tipo de assédio. Ao todo, foram 140 relatos de mulheres de 15 a 84 anos, de zonas nobres ou periferias das duas cidades, que nada têm em comum além de terem sofrido alguma violência. A sessão acontece às 18h10.

Através de entrevistas realizadas com vários homens moradores da Região Metropolitana de Recife, "Câmara de Espelhos" faz um retrato aprofundado sobre o universo masculino e sobre como os homens enxergam o papel das mulheres na sociedade ocidental, tradicionalmente patriarcal e machista, e uma exploração minuciosa sobre a identidade feminina, sobre as violências sofridas pelas mulheres no Brasil e até mesmo sobre o cenário social e político do país. A sessão começa às 19h40 e será seguida de debate com a diretora Dea Ferraz.

Os dois filmes tiveram exibições especiais no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro do ano passado, levantando questões e debates fundamentais sobre a presença feminina na sociedade contemporânea. Ainda em circuito de mostras e festivais, os documentários não possuem datas de lançamento nas salas de cinema.