Cinema do Dragão divulga filmes da Mostra Retrospectiva-Expectativa

13:17 · 30.12.2016

O filme luso-franco-brasileiro "O ornitólogo", realizado e escrito por João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, está na Mostra Expectativa 2017

Já virou tradição. É só entrar o novo ano que o Cinema do Dragão - Fundação Joaquim Nabuco faz um grande balanço dos principais filmes exibidos em suas salas no ano que passou e também projeta algumas obras inéditas, que só entram no circuito no período vindouro. A próxima mostra, que vai de 15 a 28 de janeiro de 2017, exibirá mais de 80 filmes e a lista completa já foi divulgada.

Em relação ao ano passado, algumas novidades. Dessa vez, a programação se concentrará em menos dias e terá uma seleção de clássicos, dos quais merecem destaque "Hiroshima meu amor", de Alain Resnais, e "Nosferatu", de F.W. Murnau.

Veja abaixo a lista completa de filmes. Nos próximos dias, os horários e salas de cada um serão divulgados:

Expectativa (22)

A Cidade onde Envelheço

A espera

A garota desconhecida

A Morte de Luís XIV

A Vida Após a Vida

Animal Político

Apesar da Noite

Auge do Humano

Beduíno

Câmara de espelhos

Clarisse ou alguma coisa sobre nós dois

Divinas Divas

Elon não Acredita na Morte

Martírio

Muito romântico

Na Vertical

O estranho caso de Ezequiel

O Ornitólogo

Precisamos falar sobre o assédio

Rifle

Taego Ãwa

Último Trago

Retrospectiva (50)

A assassina

A Bruxa

A chegada

A economia do amor

A vizinhança do tigre

Academia das musas

Agnus Dei

Aquarius

As mil e uma noites - vol 1

As mil e uma noites - vol 2

As mil e uma noites - vol 3

As montanhas se separam

Belos Sonhos

Boi Neon

BR 716

Brasil S/A

Caça-fantasmas

Carol

Cemitério do esplendor

Certo agora, errado antes

Cinema Novo

Coração de cachorro

Creepy

De Palma

Demônio de Neon

Do outro lado do Atlântico

É apenas o fim do mundo

Ela volta na quinta

Elle

Eu, daniel Blake

Incompreendida

Janis Little Girl Blue

John From

Jovens, loucos e mais rebeldes

Julieta

Lua em Sagitário

Mãe só há uma

Maresia

Mate-me por favor

Neruda

O Futebol

O lamento

O que está por vir

O silêncio do céu

O tesouro

Para minha amada morta

Sangue do meu sangue

Sieranevada

Tangerine

White god

Clássicos (12)

8½

Blow-up

Eles não usam black-tie

Estranhos no paraiso

Fitzcarraldo

Gritos e sussurros

Hiroshima meu amor

Mama Roma

Morangos silvestres

Nosferatu

O homem que caiu na terra

São Bernardo