Cinco álbuns de Bezerra da Silva chegam às plataformas digitais

13:02 · 17.01.2017

Capas de quatro, dos cinco discos disponibilizados digitalmente pela Sony

Há 12 anos, partia, aos 77 anos de idade, no Rio de Janeiro, o sambista Bezerra da Silva, nascido no Recife (PE) em 1927. Para marcar a memória de Bezerra, nesta terça (17), a gravadora Sony Music Brasil coloca à disposição do ouvinte cinco álbuns de sua discografia nas plataformas digitais.

Acessando serviços como o do iTunes, Spotify, Deezer, Apple Music e Google Play, o público pode ouvir o repertório dos álbuns, gravados entre 1980 e 1991, "Punhado de Bambas" (1982), "Partido Muito Alto" (1980), “Samba Partido e Outras Comidas” (1981), “Se Não Fosse o Samba” (1989) e “Partideiro da Pesada” (1991).

Durante 30 anos de carreira, Bezerra da Silva registrou mais de 30 álbuns. Destes, 14 foram lançados pela Sony Music, no período entre 1980 e 1993.

Em 2005, após sua morte, a gravadora lançou a caixa “O Samba Malandro de Bezerra da Silva” (2005). Agora, toda a discografia de Bezerra, editada pela Sony, está disponível no ambiente digital.