Centro Cultural Bom Jardim recebe versão pocket da Maloca Dragão

10:07 · 30.04.2018 / atualizado às 10:27

"Sem Saída", grupo de rap do Centro Cultural Bom Jardim, participa de bate-papo com o rapper Rincon Sapiência. ( Foto: San Cruz )

O evento que comemora o aniversário do Dragão do Mar oferta ao público fortalezense, nesta segunda (30), véspera de feriado, uma versão pocket da Maloca Dragão. Chamada de Maloca Bom Jardim, a programação acontece toda no Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) e nas ruas do bairro.

A versão que encerra o festival tem início às 10h e conta com a participação de artistas que passaram pelos palcos da Maloca Dragão, como o rapper Rincon Sapiência e a banda Os Alfazemas.

Na área do teatro, estarão presentes os grupos Máquina, Pavilhão da Magnólia e Cia. Prisma de Arte. Na parte das intervenções urbanas com Maíra Ortins colore a sala de dança do equipamento cultural, às 10h, com um painel com temas marítimos, marca registrada da artista.

A tarde, a atriz e produtora, Paula Yemanjá, apresenta o projeto “Mnemosine: Porquê memória é feminina!”. Através de uma atividade contação de histórias, Paula narra histórias de mulheres cearenses que são protagonistas de suas vidas.

A partir das 14h30 o rap toma conta do CCBJ com a participação do Sem Saída, grupo de rap do Bom Jardim que participa de um bate-papo com o rapper Rincon. Após a troca de ideias o grupo Sem Saída se apresenta ao público.

Teatro

No final da tarde, das 16h às 20h30 o evento traz uma programação teatral. Para iniciar, o "Entra na Roda", do grupo Comedores de Abacaxi entra nas histórias fantasiosas brasileiras, na praça central do CCBJ.

Às 18h, os grupos Pavilhão da Magnóia e Cia Prisma de Arte se apresentam em conjunto com o espetáculo "Urubus" nas ruas do entorno do espaço. Às 19h30, no Teatro Marcus Miranda, o Teatro Máquina apresenta a sua montagem "Nossos Mortos".

A noite do Maloca Bom Jardim encerra às 20h30 com o show da banda Os Alfazemas, na praça central do Centro Cultural Bom Jardim.

Mais informações

Maloca Bom Jardim – a festa no CCBJ. Nesta segunda-feira (30), das 10h às 21h. No Centro Cultural Grande Bom Jardim (Rua 33 Corações, 400, Bom Jardim). Gratuito. Contato: (85) 3497.5981

Programação

Arte Urbana

10h:Intervenção com Maíra Ortins

Local: Sala de Dança

Contação de histórias

14h: "Mnemosine: Porquê memória é feminina!", Paula Yemanjá

Local: Biblioteca

Audiovisual

14h: Exibição do documentário “Toca Good Garden”, de Gandhi Guimarães e San Cruz

Local: Cineclube

Música

14h30: Conversa com Rincon Sapiência com participação do Grupo Sem Saída

Local: Praça Central

Teatro

15h30h: Espetáculo: Entra na roda, Comedores de Abacaxi

Local: Praça Central

Dança

17h: Apresentação dos espetáculos do Laboratório de Dança Contemporânea do Jardim em Cena 2017

Local:Sala de Dança

Teatro de rua

18h: CiA Prisma de Arte e Grupo Pavilhão da Magnólia com o espetáculo “Urubus”

Local:Ruas do Grande Bom Jardim: ruas do entorno do CCBJ

Teatro

19h30: Teatro Máquina com o espetáculo “Nossos Mortos”

Local: Teatro Marcus Miranda

Música

20h30: Banda Os Alfazemas

Local: Praça Central do CCBJ