Centenário do diretor Ingmar Bergman é celebrado com mostra de filmes no Sesc

15:03 · 12.07.2018

No topo, o diretor Ingmar Bergman; acima, cena de "Persona", considerada sua obra-prima: produções em contato com o público. ( Fotos: Divulgação )

Duas cidades cearenses, Fortaleza e Crato, recebem, neste mês, a Mostra "O Lobo à Espreita - Uma homenagem ao Centenário de Ingmar", em comemoração aos 100 anos que o realizador sueco completaria neste ano.

Na Capital, a programação começou no dia 12 e segue até o dia 26 na Sala de Vídeo do Sesc, abarcando nove filmes no total; já no interior, os dias 16 e 30 foram os reservados para a exibição de algumas das obras mais emblemáticas do diretor, no Teatro Sesc Adalberto Vamozi. A entrada é gratuita.

Considerado um dos maiores diretores de todos os tempos, Bergman assinou mais de 50 filmes e 125 produções teatrais, enfatizando, nas narrativas, temas como fé, repressão, mortalidade, solidão e culpa. A proposta do Sesc é fazer com que os cinéfilos possam mergulhar no universo complexo e melancólico do artista.

*PROGRAMAÇÃO

- FORTALEZA (Sala de Vídeo da Unidade Fortaleza do Sesc - R. Clarindo de Queiroz, 1740)

12/07, às 18h30: Persona - Quando duas mulheres pecam (1966)

17/07, às 18h30: Vergonha (1968)

18/07, às 18h30: A Hora do Lobo (1968)

19/07, às 18h30: Face a face (1975)

24/07, às 18h30: Sonata de Outono (1978)

25/07, às 18h: Fanny & Alexander (1982)

26/07, às 18h30: Na Presença de um Palhaço (1997)

- CRATO (Teatro Sesc Adalberto Vamozi - R. André Cartaxo, 443, Bairro São Miguel, Crato

16/07, às 19h: Face a face (1975)

30/07, às 19h: Na Presença de um Palhaço (1997)