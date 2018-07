Cearense foi uma das escolhidas para ser jurada do Festival de Parintins

09:18 · 09.07.2018 / atualizado às 09:26

O Boi-Bumbá Caprichoso venceu o 53º Festival Folclórico de Parintins deste ano e conquistou o bicampeonato (2017-2018). Com o tema “Sabedoria Popular – Uma Revolução Ancestral” a apuração foi feita por meio das notas dos jurados, na última segunda-feira (2), no Bumbódromo de Parintins.

O grupo de jurados é formado por 10 pessoas escolhidas via edital pela Escola de Jurados criada pelo município de Parintins. O grupo contou neste ano com a presença de uma cearense, a canindeense, Mirna Maria Félix de Lima Lessa.

Os jurados são separados em três blocos de julgamento: comum/musical, cênico/coreográfico e artístico. Mirna Félix fez parte do segundo grupo, cênico/coreográfico.

Graduada em Licenciatura em Educação Física pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE) (campus Canindé) e especialista em Cultura Popular e membro do Fórum de Cultura do Ceará teve seu currículo avaliado, como todos os demais, para fazer parte do grupo seleto.

Sobre a participação do festival, a arte-educadora pontua: "conhecer e apreciar a magnitude deste festival foi uma honra. Muito orgulho em fazer parte deste evento e representar o meu estado e a minha cidade. Como apaixonada pela arte este foi meu sonho real".

Os jurados escolhidos tiveram todas as despesas pagas pelo festival, incluindo passagens, hotel em Manaus e chalé exclusivo em Parintins, alimentação e cachê.