Casa do Barão de Camocim é ocupada em protesto

Faixa estendida pelo movimento Vila Viva na manhã desta quinta, na Casa do Barão de Camocim

O movimento Vila Viva, mobilização que se articula a favor da manutenção dos projetos da Vila das Artes, ocupou a Casa do Barão de Camocim (Centro) na manhã desta quinta (2). A casa sediou a última edição da Casa Cor e tem sido alvo de reivindicações do Vila Viva, para que seja incorporada de vez ao complexo da Vila das Artes.

Os manifestantes, através de carta pública divulgada nesta quinta, atualizaram reivindicações direcionadas à gestão da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor). Dentre as exigências, o Vila Viva pede participação na escolha dos nomes da nova diretoria da Vila das Artes, cancelamento imediato das demissões que foram anunciadas quando da mudança do titular da Secultfor, garantia da efetivação do projeto político-pedagógico iniciado há 10 anos, entre outras.

Segundo a Secultfor, a Casa do Barão de Camocim ainda está sob cessão da organização da última Casa Cor, embora o evento tenha acabado no último dia 13 de dezembro de 2016. O Instituto Cor da Cultura detém um termo de permissão de uso do espaço até março de 2017. A assessoria adianta que o secretário da Cultura do Município, Evaldo Lima, deve se posicionar, em nota oficial, sobre as reivindicações.

Não é a primeira vez que o movimento Vila Viva protocola uma carta à nova gestão da Secultfor. O novo texto, em virtude da ocupação desta quinta, atualiza exigências anteriores.

Confira o texto da carta pública:

Nós, integrantes do movimento Vila VIVA, decidimos por ocupar a Casa do Barão de Camocim, edificação pertencente ao projeto inicial da Vila das Artes, como forma de resistência às tentativas de desmonte que a Vila vem sofrendo desde o início da atual gestão da Secultfor.

Diante de várias tentativas de diálogo, reuniões com a secretaria, fórum de linguagens e tendo em vista a incapacidade do secretário Evaldo Lima de conversar com nitidez sobre o que a sua gestão planeja para o futuro da Vila das Artes, percebemos que a ocupação foi a alternativa encontrada para reivindicar e lutar pela continuidade de um projeto que tem sido construído a dez anos.

Nove funcionários foram demitidos no início de janeiro e a nova direção está sendo escolhida sem a transparência que isso requer. Os alunos, professores e o conselho da escola de audiovisual foram excluídos desse processo, todos os caminhos indicam um futuro nebuloso, nesse espaço de tempo, os alunos vem agir para proteger a Vila das Artes.

A ocupação da Vila das Artes acontece para mostrar a luta dos estudantes e artistas por um espaço de formação em artes de qualidade, com autonomia e liberdade para invenção. E SÓ VAI PARAR quando nossas demandas forem atendidas.

- A participação na escolha do(s) nome(s) da nova diretoria, através da indicação, por parte do Fórum de Linguagens, de uma lista tríplice.

- Cancelamento imediato de todas as demissões, que serão re-avaliadas pelo conselho junto a nova direção garantindo uma transição que não prejudique os cursos e programas em andamento.

- A garantia da efetivação do Projeto Político Pedagógico, que foi construído coletivamente ao longo desses dez anos.

- Garantia da efetiva integração da Casa do Meio e Casa do Barão para o complexo Vila das Artes.

- Implementação imediata de um Conselho administrativo deliberativo composto majoritariamente por representantes da sociedade civil e demais instituições de formação em arte.

- Tornar público o orçamento real da Vila das Artes para o ano de 2017 tendo em vista a sua ampliação para a Casa do Meio e Casa do Barão já com seu corpo técnico em definição. Realização de seminário público sobre a destinação da Casa do Barão e Casa do Meio.

- O planejamento e a viabilização da institucionalização da escola, que possibilita entre outros benefícios a garantia de recursos