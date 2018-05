Carnavalesco da Paraíso do Tuiuti visita Fortaleza para pesquisas sobre o Bode Ioiô

09:35 · 03.05.2018

Jack Vasconcelos visitou o Museu do Ceará e conheceu o Bode Ioiô ( Divulgação )

O carnavalesco Jack Vasconcelos, da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, vice-campeã do carnaval do Rio em 2018, passou o feriadão em Fortaleza trabalhando para o enredo de 2019. No ano que vem, eles vão levar para a Sapucaí a história do bode Ioiô.

Por aqui, Jack visitou diversos pontos por onde o animal passou e conheceu de perto o bicho, que foi empalhado e está em exposição no Museu do Ceará.

"A diretora do museu, Carla Vieira, me recebeu e conversamos bastante sobre a Fortaleza antiga, sobre o bode e sobre o próprio museu. Foi maravilhoso!", contou, animado, Jack Vasconcelos.

> O paraíso de Ioiô

Com a ajuda de historiadores locais e do memorialista Nirez, ao qual também fez uma visita, o carnavalesco refez todo o caminho do bode na capital cearense, passando pelo Passeio Público e pela escadaria da Praça dos Leões.

"A ideia de ir até Fortaleza me ambientar com o personagem do enredo foi do João Gustavo Melo (historiador). Ele e o Rui Simões Filho (também historiador) estão me ajudando a conhecer um pouco mais da história de Fortaleza. Também estive com o Nirez , que é o maior memorialista do Ceará. Fui na casa dele, que é onde ele guarda seus arquivos, e conversamos sobre as histórias do bode. Incrível!", detalhou Jack.

O título e a sinopse do enredo serão divulgados pela Tuiuti durante a Feijoada de Dia das Mães, marcada para o próximo dia 13/05. O evento será gratuito para todas as mulheres e começará às 13h.