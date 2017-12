Cantora de jazz e vencedora do Grammy, Keely Smith morre aos 89

14:27 · 17.12.2017 por Folhapress

"I've Got You Under My Skin" e "That Old Black Magic" são alguns dos hits da cantora ( Foto: Divulgação )

A cantora de jazz e música popular e vencedora do Grammy, Keely Smith morreu neste sábado (16) aos 89 anos, na Califórnia. Ela sofria de um problema no coração, de acordo com a revista Variety.

Dentre seus hits mais famosos, alguns interpretados em parceria com seu primeiro marido,Louis Prima (1910-78), estão "Bei Mir Bist Du Schön", "I've Got You Under My Skin" e "That Old Black Magic". Esta última canção rendeu um Grammy ao casal na primeira edição do prêmio, em 1958. Seu álbum "Keely Sings Sinatra", de 2001, também foi indicado ao Grammy.

No cinema, Smith cantou em filmes como "Hey Boy! Hey Girl! (1959)," "Senior Prom" (1958) e"Thunder Road" (1958).

Sua última performance foi realizada em 2011, no Cerritos Center for the Performing Arts, na Califórnia. Ela deixa duas filhas, Toni e Luanne Prima.