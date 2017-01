10:06 · 17.01.2017 / atualizado às 11:06

Após o lançamento de Tell Me I'm Pretty no final de 2015, a banda Cage the Elephant lançou clipes para as músicas "Trouble", "Cry Baby" e, neste ano, "Cold Cold Cold".

O vídeo é dirigido pelo próprio vocalista da banda norte-americana, Matt Shultz, e tem como cenário um manicômio onde os pacientes são tratados em uma espécie de seita.

O grupo segue em turnê de divulgação do disco, com shows confirmados até julho deste ano.