15:15 · 31.01.2017

O negrume (tinta preta), de acordo com os brincantes do maracatu cearense, é utilizado como uma forma de enaltecer e de marcar a presença dos povos negros no Ceará

Os brincantes do maracatu cearense se concentrarão logo mais, às 18h30, em frente a estátua de Patativa do Assaré, no Dragão do Mar, para realizar um "Maracatuato". A atividade se propõe a ocupar a 10ª Bienal da UNE - que acontece no equipamento desde domingo (29) - , para compartilhar a "essência" dessa manifestação local com os estudantes e interessados no tema.

No último domingo (29), enquanto o maracatu Rei Zumbi se apresentava como parte da programação da Bienal, um grupo de estudantes vinculados ao movimento Kizomba, da Bahia, questionou a utilização do negrume (tinta preta) pelos brincantes, chegando a interromper a apresentação. De acordo com Teonildo Lima, presidente do Rei Zumbi, o grupo acusou a manifestação cearense de racismo.

"Eles acharam que estávamos ironizando a imagem do negro, utilizando 'blackface', que é uma pintura ligada ao teatro norte-americano que só estereotipava a raça como ignorante, bêbada, vadia. Mas com o negrume, na apresentação cearense, a gente exalta o negro, não está estereotipando. Pelo contrário, nós lembramos o reinado deles no Congo, realizando a coroação", explica Teonildo.

Debate gerou notas nas redes sociais

A reação negativa à manifestação cearense tem provocado diferentes discussões nas redes sociais, de estudiosos a apreciadores de ambos os movimentos.

O Circuito Universitário de Cultura e Arte da União Nacional dos Estudantes (CUCA da UNE) solidarizou-se, em nota, com o Maracatu Rei Zumbi pelo silenciamento sofrido durante apresentação na 10ª Bienal de Cultura e Arte da entidade.

Na nota intitulada "Eles não usam 'Black Face'", a organização afirma que "esse posicionamento não representa a opinião do conjunto do movimento estudantil organizado na UNE. Nós, enquanto rede cultural, entendemos a importância e legitimidade do saber popular no processo de formação do indivíduo e da coletividade".

E continuam: "A Feira da reinvenção foi pensada para que seja um espaço livre de troca, reflexões e exercício da tolerância e das afetividades. Entendemos a importância do respeito à diversidade de opiniões e visões de mundo. No entanto, o maracatu tradicional do Ceará não tem nada com o racismo institucionalizado e a apropriação cultural racista reproduzida pelas campanhas publicitárias do grande mercado, pelo contrário", afirmam.

O Kizomba Ceará também se pronunciou por meio de nota. "Reconhecemos a gravidade do acontecido. Para nós, a cultura popular cearense, em especial os Maracatus, possuem fundamentais características para o resgate e o pertencimento da cultura negra no nosso estado", dizem.

Os representantes do Kizomba Bahia, por sua vez, em contato com o Diário do Nordeste, afirmaram que iriam se pronunciar sobre o assunto apenas após o Maracatuato de logo mais. "Para nós, dar uma resposta imediata não contempla a complexidade do debate. Estamos dialogando para produzir uma opinião mais contudente. Até o momento o que existe são opiniões soltas, sem reflexão aprofundada sobre o conflito", explicou a representante Bruna Rocha.

Ainda segundo Bruna, "essa divergência entre concepções e manifestações em relação ao combate ao racismo é legítima, saudável para a amplitude do debate racial num país como o Brasil".

Mais informações:

Maracatuato. Hoje (31), às 18h30, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema).