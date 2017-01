Bob Dylan anuncia disco triplo de covers

15:37 · 31.01.2017

Novidades na carreira de Bob Dylan: triplo inédito com covers de grandes nomes da música americana já deve estar disponível para venda em março. ( Foto: Divulgação )

O álbum triplo intitulado "Triplicate" - com covers de vários músicos norte-americanos - foi anunciado por Bob Dylan nesta semana. A previsão é que o sucessor de "Fallen Angels", lançado no ano passado, chegue às lojas no dia 31 de março, pelo selo Columbia.

O músico ainda revelou a primeira faixa do projeto, um cover de Frank Sinatra: "I Could Have Had You". Nomes como Lee Adams, Harold Hupfield, Charles Strouse, Carolyn Leigh, Cy Coleman, Harold Arlen e Ted Koehler também terão algumas de suas músicas interpretadas por Dylan.

O registro será dividido em três partes, nomeadas como "Til The Sun Goes Down", "Devils Dolls" e "Comin' Home". Abaixo, segue a lista de faixas de cada um dos álbuns:

Til The Sun Goes Down

1. I Guess I’ll Have to Change My Plans

2. September of My Years

3. I Could Have Told You

4. Once Upon a Time

5. Stormy Weather

6. This Nearly Was Mine

7. That Old Feeling

8. It Gets Lonely Early

9. My One and Only Love

10. Trade Winds

Devil Dolls

1. Braggin’

2. As Time Goes By

3. Imagination

4. How Deep Is the Ocean

5. P.S. I Love You

6. The Best Is Yet to Come

7. But Beautiful

8. Here’s That Rainy Day

9. Where Is the One

10. There’s a Flaw in My Flue

Comin’ Home Late

1. Day In, Day Out

2. I Couldn’t Sleep a Wink Last Night

3. Sentimental Journey

4. Somewhere Along the Way

5. When the World Was Young

6. These Foolish Things

7. You Go to My Head

8. Stardust

9. It’s Funny to Everyone But Me

10. Why Was I Born

Ouça a primeira faixa liberada: