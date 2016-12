Bloco Sanatório Geral anuncia encerramento das atividades após 10 anos

08:40 · 28.12.2016 / atualizado às 10:12

Bloco animava ruas do Benfica e Gentilândia. ( FOTO: Bruno Aguiar )

O tradicional bloco carnavalesco de Fortaleza Sanatório Geral anuncia que não sairá em 2017. O grupo, que se reuniu por 10 anos na Praça da Gentilândia, encerra suas atividades após fazer história no Carnaval de rua da capital cearense. A decisão foi divulgada pelo grupo na madrugada desta quarta-feira (28).

Em nota, o coletivo afirma que a decisão foi dada a partir das transformações e problemas individuais dos integrantes.

“Se dizemos isso, é porque os motivos que levaram à revoada dizem respeito principalmente às re-evoluções que se fizeram na vida singular e concreta de cada um de nós. Nesses dez anos, muita gente chegou, muita gente partiu, mães e pais surgiram, casais se desenlaçaram e amores se encontraram. Fizemos também diversas escolhas e aceitamos assim as consequências e efeitos delas. Acertamos muito e erramos muito também. Mas chegou o tempo em que os problemas que sempre acompanharam o fazer do Bloco pesaram demais sobre o coletivo que lhe animou por dez anos e a alegria deixou de ser a prova dos nove”.

Costumeiramente, o Sanatório começava no domingo de Carnaval e fechava a folia na terça-feira. Além da apresentação na praça, o grupo percorria as ruas da Gentilândia e Benfica. Marchinhas tradicionais e bonecos gigantes faziam a alegria de crianças, jovens e adultos.

“Nos despedimos com a voz embargada, com muitos curtas-metragens passando em cada linha desse texto. São sonhos, desejos e vidas que se escreveram e, acreditamos, continuarão se multiplicando e se escrevendo com a tinta fina da liberdade de deixar viver o que cada um é.”, finaliza a nota do coletivo.