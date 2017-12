Banda cearense Backdrop Falls lança clipe de novo single

12:42 · 20.12.2017 / atualizado às 13:28

A banda cearense de rock Backdrop Falls acaba de lançar seu primeiro videoclipe para divulgar seu mais novo single “Back of the line”. A música faz parte do primeiro álbum do quarteto, intitulado “There’s no such place as home”, que deve ser lançado no primeiro semestre de 2018.

Os cearenses, que já estão na estrada há quase dois anos, vêm aos poucos conquistando seu espaço no cenário do rock nacional, e algumas menções em blogs e rádios internacionais, como o conhecido “Dying Scene“ (USA).

Com apenas cinco músicas lançadas, o grupo já tem no currículo participações em festivais consagrados nacionalmente, como o Garage Sounds, Ponto CE e DoSol, além de abrir a noite para a primeira passagem dos canadenses do Sum 41 em 2016, em São Paulo.

O clipe foi dirigido pelo próprio baterista Roger Capone, com direção de fotografia de Lucas Martins. A banda está em turnê junto a galera do Dead Fish, e acada de passar pelas cidades de Osasco, São Paulo e Curitiba. A turnê termina amanhã (21), com o show de despedida de uma das mais icônicas casas de show do underground brasileiro, Hangar 110, que encerra suas atividades depois de quase 20 anos.

