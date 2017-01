Baiana System cancela participação na 10ª Bienal da UNE

13:24 · 24.01.2017 / atualizado às 13:27

O grupo Baiana System não virá mais a Fortaleza para a 10ª Bienal da UNE

Poucos tempo após o anúncio das principais atrações da programação cultural da 10ª Bienal da UNE, a assessoria do evento enviou nota afirmando que o grupo Baiana System cancelou o show que realizaria em Fortaleza neste domingo (29).

Uma das principais bandas do movimento independente da música baiana na atualidade, o grupo comandado por Russo Passapusso figurou entre as principais listas de melhores do ano de 2016.

A atração era um dos destaques das noites do evento, que ainda terá Gaby Amarantos e Emicida no palco montado na Praça Almirante Saldanha, no Dragão do Mar.

A assessoria informou que 40 minutos após a equipe da UNE deixar a Redação do Jornal Diário do Nordeste, todos foram informados do cancelamento por telefone. Agora, eles estão em busca de uma nova atração de destaque nacional para realizar a substituição.