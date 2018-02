Atriz e comediante Nanette Fabray morre aos 97 anos

17:58 · 24.02.2018 por Folhapress

A atriz se destacou em trabalhos na Broadway ( Foto: reprodução / YouTube )

Morreu na quinta-feira (22), aos 97 anos, Nanette Fabray, atriz que começou a atuar em Vaudevilles ainda criança e se destacou na vida adulta por trabalhos na Broadway e em programas cômicos de TV.

Sua carreira lhe rendeu um prêmio Tony nos anos 1940 e dois Emmy consecutivos nos anos 1950. Além de atuar e cantar, ela dançava.

O Tony foi concedido a ela por sua interpretação em "Love Life" (1948-49), com letras de Alan Jay Lerner e música de Kurt Weill. Em temporada anterior na Broadway, ela se destacara por um papel em "High Button Shoes".

Na TV, fez "Caesar's Hour", em 1956, o que lhe rendeu os prêmios Emmy, nas categorias melhor comediante e melhor atriz coadjuvante.

Ela também contracenou com Fred Astaire no musical para o cinema "A Roda da Fortuna" (1953). Atuou ainda na sitcom "One Day at a Time" (1975 e 1984).