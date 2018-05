Até sexta (11) estão abertas inscrições para oficina com João Falcão

10:17 · 07.05.2018 / atualizado às 10:56

O diretor pernambucano, conhecido pela atuação no teatro e na TV, passa pelo Porto Iracema neste mês

O veterano João Falcão (PE) vem a Fortaleza conduzir a masterclass "Teatro e Canção Brasileira" e a oficina "Jogos de criar" nos próximos dias 25 e 26 de maio, respectivamente. A programação é gratuita e acontecerá na Escola Porto Iracema das Artes (Praia de Iracema).

A masterclass é aberta ao público. E a oficina oferece 35 vagas, preenchidas em processo seletivo. Os interessados devem enviar um vídeo, com no máximo três minutos de duração, para o Porto Iracema.

O candidato precisa informar o link do vídeo no local indicado na ficha de inscrição, disponível até a próxima sexta (11) na aba "Inscrições" do site do Porto. O resultado final da seleção será divulgado no dia 21 de maio.

Conteúdo

Na masterclass, João Falcão contará com a presença da cantadora Isadora Melo e do músico Rafael Marques. Ambos já trabalharam em musicais assinados pelo diretor pernambucano ("Gonzagão, a Lenda"; "Gabriela, um musical"; dentre outros). Ele vai compartilhar vivências a respeito da relação entre o teatro e a música, e dar exemplos com a participação dos convidados.

Para a oficina, o diretor lançará, para os participantes, as perguntas "quem canta? para quem? por quê?". Com isso, ele traz a proposta de instigar os alunos a criar quadros cênicos a partir de repertórios musicais.

Mais informações

João Falcão (PE) no Porto Iracema. Masterclass “Teatro e Canção Brasileira” na sexta (25), às 19h, no auditório do Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). A oficina “Jogos de criar” acontecerá no sábado (26), das 14h às 19h, no Cena 15 (Rua José Avelino, 465, Praia de Iracema). Gratuito. Contato: (85) 3219.5865