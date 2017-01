Associação Cearense de Críticos de Cinema anuncia os melhores filmes de 2016

12:30 · 09.01.2017 / atualizado às 12:44 por Aceccine

“Elle”, de Paul Verhoeven é o grande destaque internacional

A Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine) anuncia a lista dos curtas e longas-metragens que mais se destacaram em 2016. Realizada em dois turnos, a votação das cinco categorias foi realizada entre os dias 28 de dezembro e 07 de janeiro. Atualmente, a entidade é composta por 20 profissionais de cinema e audiovisual que atuam como críticos no Ceará.

Para os prêmios de melhor longa-metragem estrangeiro e brasileiro, os associados consideraram produções lançadas em circuito comercial no Ceará entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016 e que permaneceram em cartaz pelo menos uma semana. Os escolhidos foram “Elle” (França/Alemanha/Bélgica), dirigido por Paul Verhoeven, e “Aquarius”, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho.

Produção

Concorriam na categoria de melhor longa-metragem cearense os filmes que estrearam nas salas de cinema, no mesmo período, ou obras inéditas que tiveram uma primeira exibição pública no Ceará decorrer do ano. O prêmio foi para o drama “Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois”, de Petrus Cariry, exibido no Festival Cine Ceará e que deve estrear comercialmente no dia 2 de fevereiro de 2017.

(“Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois”, de Petrus Cariry)

Os curtas-metragens também foram avaliados pelos associados. O critério para o prêmio de melhor curta brasileiro contemplava filmes, independente do ano de produção, que tiveram uma primeira exibição pública em mostras e festivais do Brasil em 2016. O escolhido foi a produção mineira “Estado Itinerante”, de Ana Carolina Soares. Já para os curtas cearenses, concorriam obras que tiveram uma primeira exibição pública no Ceará no mesmo período. O vencedor foi a ficção científica “Janaína Overdrive”, de Mozart Freire.

A Aceccine também concedeu um prêmio especial de contribuição artística a Rosemberg Cariry, cineasta que já tem mais de 40 anos de carreira e é um dos principaisrepresentantes do cinema cearense e nordestino. Em 2016, as obras “O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto” e “Corisco e Dadá” completaram 30 e 20 anos, respectivamente, de seus lançamentos.

Em 2016, a Aceccine também concedeu prêmios da crítica em três festivais cearenses: Cine Ceará, NOIA e For Rainbow.

Melhores Filmes de 2016 segundo a Aceccine:

Melhor Longa-metragem Estrangeiro:

“Elle” (França/Alemanha/Bélgica), de Paul Verhoeven

Melhor Longa-metragem Brasileiro:

“Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho

Melhor Longa-metragem Cearense:

“Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois”, de Petrus Cariry

Melhor Curta-metragem Brasileiro:

“Estado Itinerante” (MG), de Ana Carolina Soares

Melhor Curta-metragem Cearense:

“Janaína Overdrive”, de Mozart Freire

Prêmio Especial de Contribuição Artística:

Concedido ao cineasta Rosemberg Cariry pelos 30 anos de lançamento de “O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto” e os 20 anos de “Corisco e Dadá”, comemorados em 2016, partes de uma filmografia essencial que reflete a cultura nordestina e enaltece a produção audiovisual cearense

Sobre a Aceccine

A Aceccine é uma entidade sem fins lucrativos formada por jornalistas e críticos de cinema do Ceará com o objetivo de promover a reflexão crítica, responsável e de qualidade em relação às obras audiovisuais. A iniciativa pretende fortalecer principalmente o cinema cearense e respaldar a atuação de profissionais da crítica nos veículos locais. A Aceccine mantém uma publicação eletrônica (www.aceccine.org) onde são publicados textos, artigos e dossiês sobre cinema, respeitando a diversidade de opiniões e experiências dos associados.