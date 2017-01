Artistas de outros estados repudiam demissões na Vila das Artes

13:29 · 13.01.2017 / atualizado às 13:33

A interrupção do trabalho formativo desempenhado na Vila das Artes é a maior preocupação dos artistas, expressa através de cartas abertas

A exoneração de 9 dos 15 funcionários da Vila das Artes, equipamento formativo vinculado à Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), oficializada no último dia 9 de janeiro, gerou descontentamento não apenas na classe artística local. Ao longo da semana, artistas e acadêmicos de outros estados enviaram cartas abertas ao novo secretário da pasta, Evaldo Lima, criticando a decisão de pedir os cargos comissionados da Vila sem nenhum diálogo prévio.

Em sua carta, Felipe Ribeiro, professor do núcleo de Dança e Cinema da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e membro do conselho diretivo da Escola de Audiovisual da Vila das Artes, afirma ter recebido a notícia das demissões “estarrecido”. Diz entender a exoneração dos comissionados como uma prática republicana, mas “ter todos os cargos técnicos e administrativos demitidos, não é de práxis republicana, mas sim, remonta à práxis colonial. Esta é uma prática velha, e da qual nosso país precisa de uma vez por todas se desvencilhar”.

O videomaker ressalta ainda o alcance das ações da Vila, que cativa estudantes na periferia de Fortaleza e em municípios vizinhos para levá-los, através de suas produções, aos rincões da América Latina e da Europa. A titulo de comprovação, anexa à carta, inclusive, um mapeamento dos últimos selecionados para a Escola de Audiovisual. Segundo o documento, dos 119 bairros de Fortaleza, apenas 25 não têm estudantes na Vila das Artes.

Tempos de crise

Seguindo o mesmo ensejo, Marcos Moraes, artista e ex-Coordenador de Dança da Funarte / MinC, relaciona, em sua carta, a precariedade da segurança pública no Brasil, atestada nas rebeliões e mortes ocorridas na semana passada, e a função social das artes. "O que diminui a violência na sociedade é a formação de indivíduos capazes de articular seus desejos e realiza-los de forma ética, solidária, auto-afirmativa, concreta. A formação através da cultura é um campo múltiplo e heterogêneo e a construção de espaços, programas e comunidades reunidas ao redor da formação cultural é algo que se desenvolve ao longo do tempo, demandando expertise e promovendo a segurança social”, argumenta.

No documento, Moraes defende ainda que as demissões sejam revertidas. O mesmo pedido é feito na carta enviada por Sandra Meyer, professora de dança do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC): “esperamos que esta decisão seja repensada e que a Secretaria de Cultura de Fortaleza reverta a situação da gestão da Vila das Artes, sua administração e a continuidade de seus programas”.



Assim como Marcos e Sandra, Silvia Soter, professora de Dança da UFRJ, também lecionou na Vila das Artes como professora convidada e participou de palestras no equipamento. Em sua carta aberta, também vincula a demissão em massa no equipamento às recentes turbulências políticas no Brasil e garante que muitos “olhos, no Brasil e fora dele, se voltam agora a Fortaleza, com espanto pelo acontecido”. Para ela, "neste momento em que o país passa por uma crise de representatividade imensa, cada gesto conta muito, porque diz dos métodos e das intenções de cada gestor”.

Evaldo Lima, novo secretário da pasta, não se pronunciou sobre as cartas.

Leia, na íntegra, o documento enviado pelo videomaker Felipe Ribeiro:

Prezado Secretário Municipal de Cultura de Fortaleza, senhor Evaldo Lima,



Sou Felipe Ribeiro, professor do núcleo de Dança e Cinema da Universidade Federal do Rio de Janeiro, artista e curador – e justo por essa tríade, membro do conselho diretivo da Escola de Audiovisual da Vila das Artes.



Recebo estarrecido a notícia de demissão em massa do corpo técnico e administrativo de nossa Vila ocorrida no dia 09 de Janeiro. Este ato drástico que de imediato suspende o andamento e o planejamento da Vila das Artes, vem a público sem autoria definida – já que ninguém se responsabiliza por este pedido de demissão.



A Vila das Artes é uma usina de produção de cultura, um projeto de elaboração constante e coletiva que em sua plenitude coloca diversos campos artísticos em proximidade e interação. Inicialmente concebida como uma vila que abarcaria todo o lado de uma pequena rua do centro da cidade, a Vila das Artes é, no momento, apenas uma casa, e mesmo assim se projeta nacionalmente. O próximo equipamento a compor a Vila das Artes, a Casa do Barão, acaba de servir como endereço da Casa Cor, sob a promessa de finalmente tornar-se o Centro de Artes Visuais e uma biblioteca.



Mesmo incompleta, a Vila tem sido capaz de mudar a geopolítica do cinema independente em nosso país. As produções da escola de audiovisual circulam entre os festivais de cinema mais importantes da América Latina e da Europa. Seu projeto educacional e experimental, fez da Vila um ponto de convergência de professores e artistas de notória distinção no campo das artes. Essa capacidade de atração de um corpo docente fluido e consistente não é simples, senhor secretário, e se da por conta de um projeto de visão advindo do corpo administrativo e gestor desta instituição. Este projeto é sustentado e lapidado artesanalmente pelos competentíssimos funcionários da Vila das Artes. Os professores que lecionam na Vila não viriam a qualquer custo, e ainda menos com orçamento defasado da Vila das Artes.



O senhor, como Secretário de Cultura, deve concordar comigo que nosso campo não se constrói do dia para a noite, nem mesmo em apenas uma gestão. Formação é processo, e precisa de tempo para acontecer. Cultura é formação, e precisa de tempo para maturar e se tornar consistente. As mudanças salutares, na cultura e na formação em artes, acontecem de dentro desse processo que é lento e consistente. A cultura não tem, nem aceita, o tempo do marketing. A cultura é coisa pública, assim como a Vila das Artes é coisa pública. A cultura se faz coletivamente, não é de autoria de uma pessoa, mas sempre de um coletivo.



A Vila da Artes, senhor secretário, impacta na criação de cidade. Ela impacta na criação desta Fortaleza a qual o senhor aceitou o desafio de ajudar a gerir. No que diz respeito à escola de audiovisual, nossos cursos contam com estudantes de diversos bairros da cidade – vide mapeamento em anexo. Só em 2016, foram 410 alunos oriundos de 79 bairros de Fortaleza. A proporção se mantém nos anos anteriores. E me refiro somente a escola de Audiovisual, imagine como esses números se intensificariam se contabilizássemos também a atuação da dança, outro curso de excelência na Vila. Várias de nossas alunas e alunos compõem coletivos de artistas. Sua formação não é somente individual, como também reflete direta e positivamente nos diálogos e em ações de muito mais pessoas do que as que estão em sala de aula. Além do Curso Técnico de Audiovisual, os cursos livres lecionados na Vila suprem antigas demandas da arte na cidade e colocam-lhe tantas outras novas demandas.



Se o senhor se interessar em olhar a relação de inscritos no processo de seleção da turma de audiovisual, perceberá que muitos deles tiveram seu primeiro contato com cinema, na periferia, graças ao programa de cineclubes, Ponto de Corte. Isso nos mostra como os projetos funcionam bem em rede, e como é necessário articular e fortalecer essa rede. É desta maneira, senhor secretário, que fazemos da cultura vida. Mas como tudo vivo, podemos também matar a cultura. Esta demissão em massa faz a Vila das Artes agonizar. Seria terrível ter o senhor, professor recém-chegado Secretário de Cultura de Fortaleza, responsável pela morte de um projeto feito há tanto tempo, por tantas mãos e com tanto diálogo, presença física, e construção de rede intra e extracitadina.



Entendemos que é de práxis republicana que diretores de instituições públicas coloquem seus cargos à disposição diante de um novo governo. A diretora da Vila das Artes, a senhora Claudia Pires, seguiu este rito e em 31 de dezembro de 2016 se exonerou. Agora, ter todos os cargos técnicos e administrativos demitidos, não é de práxis republicana, mas sim, remonta à práxis colonial. Esta é uma prática velha, e da qual nosso país precisa de uma vez por todas se desvencilhar. Numa vida em sociedade, não existe grau zero. Não há possibilidade de se limpar o terreno todo para só depois começar a construir um projeto próprio e cego ao espaço que se quer habitar. Há, do contrário, que se olhar a riqueza, as necessidades e o desejo de quem já compoe este espaço para que, com muitas doses de prudência, se possa construir um projeto em conjunto.



A comunidade artística, não só de Fortaleza, mas de todo o circuito do qual a Vila das Artes participa, está atenta aos próximos acontecimentos, e com certeza saberá valorizar sua capacidade prudente de construir diálogos efetivos.



Espero que o senhor, com seu compromisso republicano – seu compromisso com a coisa pública, reverta este ato cego de demissão descabida, visite as instalações da Vila das Artes, converse com os coordenadores, técnicos, conselho diretivo e corpo discente desta instituição, e, ao fim, faça uma escolha de nova diretoria apropriada ao perfil da Vila das Artes.



Como membro do conselho diretivo estou à sua disposição para o diálogo,

Atenciosamente,



Felipe Ribeiro