Após lançamento de livro, material do projeto “Comida Ceará” vai render uma exposição

10:02 · 08.07.2018

Imagine uma venda ou mercearia: logo à frente, fardos de milho, farinha, feijão. O copo de ferro mergulha, passa o conteúdo para um saco de plástico, pesado na balança do balcão. Nas prateleiras, industrializados disputam espaço com outros itens frescos. Frutas, verduras, embutidos, doces. Num outro canto, produtos de limpeza, pilhas, cigarros. Mais pra cima, cachaças de grandes marcas ao lado das artesanais. No refrigerador, queijos, refrigerantes, goma de tapioca. O tradicional e o global.

Uns passos depois, já estamos na cozinha de uma casa. Fogão à lenha (ou carvão, dependendo da situação da família), mesa grande, panelas de alumínio empoleiradas na parede. Bacias, vasilhas de toda sorte. Quem sabe um pilão? Um tacho de cobre? Louças de barro?

A poucos metros dali, as bancas da feira. Barulhenta, perfumada, colorida. Plaquinhas com preços escritos à mão. Folhas, frutas suculentas, ervas para chás.Mel, ovos e, numa parte de odores menos atraentes, carnes e peixes. O encontro de vizinhos, a conversa com os vendedores. Vida pulsante, sociabilidade.

Na imaginação, talvez indecisa entre uma tradição romantizada e o impacto inevitável da globalização, esses seriam alguns espaços da exposição derivada do projeto “Comida Ceará”, idealizado pela historiadora e diretora de museus do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) Valéria Laena. Iniciada em 2008, a pesquisa alcança dez anos entre avanços e pausas, com o lançamento de sua primeira publicação, o livro “Além da peixada e do baião - histórias da alimentação do Ceará”.

Organizado por Laena, Domingos Abreu e Fátima Farias, o título foi apresentado ao público na última quarta-feira, 4, em festa organizada no CDMAC. Reúne artigos de pesquisadores sobre temas diversos da área, desde pratos típicos do Estado até profissões, utensílios e festas relacionadas ao ato de comer. Tudo em diálogo com as imagens dos fotógrafos Maurício e José Albano.

Mas, embora seja um importante marco, o livro nem de longe encerra a pesquisa, que conta ainda com consultoria do antropólogo Raul Lody, autor de estudos nas áreas de cultura afro-brasileira e alimentação, e curador do CDMAC, entre outras instituições do País. Coube a Lody a coordenação do projeto de patrimonialização do Ofício das Baianas de Acarajé pelo Iphan. Agora, ele contribui para fazer o mesmo com o baião de dois cearense, cujo processo para ser reconhecido como patrimônio imaterial (na esfera estadual) já foi iniciado.

O próximo passo, segundo Valéria Laena, é mergulhar no acervo reunido em três anos de atuação em campo - de 2008 a 2011, quando a equipe do “Comida Ceará” percorreu 63 municípios e 30 mil quilômetros. Dessa jornada resultaram quase 800 processos culinários, 300 horas de entrevistas, 48 mil fotografias e 1.500 objetos relacionados ao mundo da cozinha.

O objetivo é organizar, estudar e editar esse material de maneira que possa render uma exposição de longa duração no Museu da Cultura cearense, equipamento do CDMAC. “Quando elegemos o tema de uma pesquisa para o MCC já temos a exposição em mente. Inclusive conversando com Raul (Lody) o lançamento do livro dá impulso para que a mostra seja o próximo produto da pesquisa”, adianta Laena - sem, no entanto, especificar prazos, dada a dimensão do acervo acumulado.

Além da exposição permanente sobre o universo dos vaqueiros, o MCC já abrigou a mostra “Brinquedo - A Arte do Movimento”, também fundamentada em extensa investigação, igualmente com colaboração de Lody. No caso do “Comida Ceará”, Laena ressalta ser importante uma construção que garanta não apenas acesso do público ao conteúdo, mas “uma resposta aos entrevistados durante a pesquisa, que foram super abertos e solícitos para dar informações e abrir suas casas. É preciso pensar um local e um projeto expográfico que possibilite essa interação com eles”.

Além da exposição, o “Comida Ceará” também deve render palestras, seminários e outros eventos - como já aconteceu ao longo desses dez anos. Um exemplo interessante foi a exposição “Retrato Popular - do Vernáculo ao Espetáculo”, elaborada com obras do acervo do MCC e de colecionadores particulares: fotografias do tipo lambe-lambe, para monóculos e as chamadas fotopinturas. A mostra esteve em cartaz em 2016 na capital paulista.

Nada impede que o atual projeto não tenha esse aproveitamento itinerante. “É um tema super atual, justamente porque é o oposto dessa gourmetização presente na mídia. Não estamos falando de alta gastronomia, mas da cozinha do dia a dia. Sim, há alguns cozinheiros (entrevistados) que têm representatividade em seus respectivos municípios, mas muitas vezes aparecem pratos ou alimentos conhecidos em determinada região e desconhecidos em outras”, aponta Laena. Bom exemplo são as preparações culinárias criadas em épocas de estiagem ou entressafra, para driblar a fome. Angu de ovo, cafofa de café, mingau de jatobá, pão de macambira. Conhece? Muita gente também não.

“Trata-se de um assunto muito envolvente e, ao mesmo tempo, desafiador”, pondera a coordenadora - justamente por não se resumir a pratos ou receitas, mas por dialogar com campos diversos, do turismo à política, às relações sociais, de gênero, artesanato, economia, meio ambiente. “Em um estado majoritariamente semi-árido é quase uma obrigação falar de comida e escassez. São muitos saberes, muitas disciplinas envolvidas. É um projeto que nunca fica datado, estamos sempre aprendendo”.

Mas o processo até a construção da mostra é longo. “Acabamos agora de catalogar o material, e durante o resto deste anos vamos organizá-lo. Também gostaríamos de ouvir orientações de outras instituições do País que também trabalhem com esse tema, quem sabe ainda um breve retorno ao campo para atualizações”, explica a coordenadora. Quem sabe 2019 traga boas novidades.